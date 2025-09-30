América vs Orlando Pride: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf W, HOY, martes 30 de septiembre

Esta noche, el América Femenil cierra su fase de grupos en la Copa de Campeonas de la Concacaf W, frente al Orlando Pride de Jacqueline "La Maga" Ovalle.

En busca de un empate que asegure su lugar en la siguiente fase, las Águilas reciben en el estadio Ciudad de los Deportes a la mexicana Ovalle, ex de Tigres Femenil.

América, con tres partidos y siete puntos, hoy finaliza su fase de grupos ante su afición. Con un empate, las azulcrema asegurarían su boleto a la ronda de Semifinales a jugar el siguiente año.

En caso de perder, deberán esperar que las Tuzas de Pachuca no las superen en puntos. Por ahora tienen tres puntos en dos encuentros, pero todavía les restan un par de enfrentamientos: Alajuelense y Orlando Pride.

Ángel Villacampa no podrá contar con jugadoras como Nicki Hernández, Annie Karich y Scarlett Camberos (suspensión) y algunas más podrían sumarse por temas físicos.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Orlando Pride?

América empató ante el Alajuelense y venció al Chorrillo FC de Panamá y a las Tuzas del Pachuca; hoy quieren cerrar su fase de grupos de manera invicta.