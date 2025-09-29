América intentó fichar a Jacqueline Ovalle en dos ocasiones

Las Águilas del América siempre buscan ser protagonistas en la Liga MX Femenil, por lo que en su naturaleza está traer a jugadoras de renombre como es el caso de Jacqueline Ovalle, a quien intentaron firmar, pero no lo lograron.

De acuerdo con Ángel Villacampa, técnico del conjunto azulcrema, la directiva del club buscó traer a Coapa a la Maga Ovalle, algo que no lograron concretar en temporadas pasadas.

"Sí, lo hemos intentado hasta en dos ocasiones, pero al final son jugadoras que tienen o tenían un vínculo con un equipo y era difícil, pero sí, lo intentamos hasta dos veces", comentó el estratega español.

En la pasada ventana de transferencias, Lizbeth Ovalle salió de la Liga MX Femenil para llegar al Orlando Pride de la NWSL (National Women’s Soccer League). Este traspaso colocó a la mexicana como la futbolista más costosa de la historia, pues el cuadro estadounidense pagó alrededor de 1.5 millones de dólares.

¡La buscaron dos veces! 😮



Villacampa asegura que el América intentó fichar a Jacqueline Ovalle, actual jugadora del Orlando Pride de la NWSL pic.twitter.com/oEBX6qvUW8 — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 29, 2025

De soñar con tenerla en sus filas, Villacampa y compañía deberán de evitar una derrota frente al Orlando Pride de la mexicana en su siguiente partido de la Concacaf W Champions Cup, donde el liderato estará en juego.

Ovalle se declaró lista para enfrentar a las Águilas, asegurando que siempre es especial jugar ante las de Coapa y también se mostró feliz de regresar a México.

"Estoy agradecida con la vida por esta oportunidad y siempre va a ser un privilegio jugar contra uno de los clubes más grandes de México, es importante enfrentar al América el día de mañana."

El fin de semana pasado, la Maga consiguió su primera anotación con el cuadro estadounidense, así que seguramente va a buscar hacerle gol al América para recordar los viejos tiempos.