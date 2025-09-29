Más Información

Mundial Sub-20: Así marcha el Grupo C en donde México ocupa la segunda posición

Copa del Mundo: El Estadio Banorte estrenará nueva fachada iluminada para el Mundial 2026

León anuncia oficialmente el regreso de Ignacio Ambriz tras la salida de Eduardo Berizzo

Cruz Azul es víctima de los MEMES al perder su invicto con Tijuana en el retiro de Jesús Corona

Felipe Drugovich llega a Fórmula E con Andretti; espera correr en la categoría por muchos años

de la FIFA con empate (2-2) ante Brasil, en partido correspondiente al Grupo C. El panorama para el representativo mexicano es claro en vías de clasificar a la siguiente ronda.

El llamado “grupo de la muerte” ya presentó las primeras dos sorpresas de la justa mundialista celebrada en Chile. La victoria (2-0) de Marruecos sobre España y el empate entre México y Brasil ha roto todo análisis previo al torneo.

El conjunto marroquí es líder del grupo con tres puntos y un diferencial de +2, Brasil y México comparten el segundo lugar con un punto y España se ubica en el fondo con cero unidades y un diferencial de -2 goles, cifras que serán clave en el desenlace de la primera fase del torneo.

La Selección Mexicana Sub-20, dirigida por Eduardo Arce, volverá a la acción este miércoles cuando enfrente a una selección española con gran urgencia de triunfo, pues de lo contrario estaría matemáticamente fuera del certamen. El duelo entre el Tricolor y La Roja se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Ñuñoa.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido entre México y España en el Mundial Sub-20?

México y España se medirán en la segunda jornada de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, celebrada en Chile. El partido tendrá transmisión por televisión abierta, señal de paga y plataforma de streaming.

España vs México

  • Fecha: Miércoles 1 de octubre
  • Hora: 14:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

