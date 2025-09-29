Mundial Sub-20: Así marcha el Grupo C en donde México ocupa la segunda posición

México hizo su debut en la edición 2026 de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA con empate (2-2) ante Brasil, en partido correspondiente al Grupo C. El panorama para el representativo mexicano es claro en vías de clasificar a la siguiente ronda.

El llamado “grupo de la muerte” ya presentó las primeras dos sorpresas de la justa mundialista celebrada en Chile. La victoria (2-0) de Marruecos sobre España y el empate entre México y Brasil ha roto todo análisis previo al torneo.

El conjunto marroquí es líder del grupo con tres puntos y un diferencial de +2, Brasil y México comparten el segundo lugar con un punto y España se ubica en el fondo con cero unidades y un diferencial de -2 goles, cifras que serán clave en el desenlace de la primera fase del torneo.

La Selección Mexicana Sub-20, dirigida por Eduardo Arce, volverá a la acción este miércoles cuando enfrente a una selección española con gran urgencia de triunfo, pues de lo contrario estaría matemáticamente fuera del certamen. El duelo entre el Tricolor y La Roja se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Ñuñoa.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido entre México y España en el Mundial Sub-20?

México y España se medirán en la segunda jornada de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, celebrada en Chile. El partido tendrá transmisión por televisión abierta, señal de paga y plataforma de streaming.

España vs México