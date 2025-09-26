México está cerca de debutar en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde seguramente habrá visores de los mejores equipos del mundo que estarán ahí para seguir de cerca a las promesas del futbol mundial, como lo es Gilberto Mora.

Mora es una de las figuras de este combinado nacional que está en Chile con la misión de cosechar una gran participación. Su presente ha cautivado a más de un equipo europeo, por lo que este torneo será una gran oportunidad para seguir demostrando su calidad.

La Selección Mexicana forma parte del grupo más complicado de la competencia, pues dentro del mismo está España, Brasil y Marruecos, tres naciones que han tenido buenos papeles en esta categoría.

¿Qué equipo europeo monitoreará a Gilberto Mora?

De acuerdo con información de Graeme Bailey, periodista deportivo de Inglaterra, el Manchester United mandó a sus ojeadores para darle seguimiento al canterano de los Xolos de Tijuana, quien está posicionado como uno de los mayores talentos de esta edición.

#Sub20 | ¡Ya estamos en Chile 🇨🇱!



Incondicionales, se viene el inicio y nuestro debut en el Mundial de la categoría el próximo domingo.⚽️

¡Toca prepararnos A FULL! 👊#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/X21cU1cBbh — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 25, 2025

En su publicación, el británico señala que Mora y el portero de Nigeria Ebeneezer Harcout son dos de sus objetivos para este torneo. De igual manera, especifica en su reporte que hay más futbolistas en el radar de los Red Devils.

¿Cuándo debuta México en el Mundial Sub-20?

El equipo dirigido por Eduardo Arce está conformado por futbolistas que ya han tenido un gran rodaje en Primera División, superando los más de cinco mil minutos jugados en el máximo circuito, por lo que se espera tengan una gran participación.

México se presenta en este torneo contra Brasil el domingo 28 de septiembre en punto de las 17:00 horas del centro de México en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.