Giovani Dos Santos reaparece en redes sociales, ahora practica un nuevo deporte

Luego de que jugara su último partido como futbolista profesional, hace casi cuatro años, el exjugador del América. Giovani Dos Santos, hizo su reaparición en redes sociales, aunque no se le vio jugando futbol, sino un deporte diferente.

En Instagram, 'Gio' sorprendió a más de uno por su estado físico, y por la disciplina que se le vio practicando en la publicación. Aunque no ha anunciado su retiro profesional como tal, dejó de jugar en 2021, desde entonces no ha sido contratado por algún club.

Giovani dos Santos con el América - Foto: Imago7

¿Qué hace actualmente Giovani Dos Santos?

En las imágenes que compartieron en Instagram, se puede apreciar a Giovani en unas canchas de pádel. Deporte que suele ser un pasatiempo para varios exdeportistas para mantenerse físicamente activos.

Estas foros las compartió una página de un club de pádel en la Ciudad de México (@mypadelmx). Por lo que se puede concluir, que pese a no contar con contrato de ningún equipo en el ámbito del futbol, se encontraría con vivienda en la capital del país.

Giovani dos Santos mostró que ahora es un experto jugando pádel. Foto: Especial

