Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 11, HOY viernes 26 de septiembre

El futbol mexicano tiene para hoy, viernes 26 de septiembre, una doble cartelera. Los Bravos de Juárez le abren las puertas de su estadio a los panzas verdes de León, en punto de las 7:00 pm (Hora del Centro de México).

Al finalizar, Puebla, en el estadio Cuauhtémoc, buscará imponer comediones ante el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito.

Lee también CMLL: La Arena México se transforma por una noche en la Arena Pokémon más grande del país

Los Bravos se sitúan en la séptima posición del Apertura 2025 con 15 puntos, y viene de propinarle un 3-1 a los Pumas de Keylor Navas y Aaron Ramsey.

Los Pumas cayeron en su visita a los Bravos / Foto: Imago7

Del otro lado, los comandados por James Rodríguez atraviesan un bache. Empataron ante Tigres y Mazatlán, y perdieron 5-0 ante los Xolos. Cayeron hasta el décimo lugar. Hoy van en busca de revancha.

James Rodríguez, en un partido contra Necaxa. FOTO: IMAGO7

El Puebla, último lugar de la tabla general, intentará complicarle las cosas al Guadalajara, con apenas cinco unidades, no tendrán nada que perder en el duelo de esta noche.

Caso totalmente opuesto al de Chivas, que vienen de un contundente 3-1 ante los Rayos del Necaxa, y buscarán con urgencia seguir sumando de tres puntos para escalar peldaños en la clasificación. Ahora se localizan en el decimoprimer sembrado.

El martes ya se impusieron a los Rayos del Necaxa. Foto: Club Guadalajara

¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Liga MX HOY?

FC Juárez vs León

Horario: 19:00 horas

Sede: estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Fox Sports

Puebla vs Chivas

Horario: 21:00 horas

Sede: estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7, Fox Sports, Caliente TV

Lee también Fuerza Guerrera pasa la estafeta a su hija, quien hereda su nombre