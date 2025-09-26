Fuerza Guerrera pasa la estafeta a su hija, quien hereda su nombre

Fuerza Guerrera pondrá punto final a 51 años de trayectoria en el pancracio, 47 de ellos con el personaje que lo llevó a cima de la lucha libre; ahora, ha llegado el tiempo de dar un paso al costado y dejar las nuevas generaciones brillen, especialmente su heredera, quien tomará el nombre exacto de su progenitor para darle continuidad al legado, sin la palabra “hija”.

Fuerza Guerrera dedicó unas palabras a su heredera y además de desearle mucho éxito reveló por primera ocasión que ella será quien lleve, de ahora en adelante, su nombre de batalla.

“Hija, ya me voy, entonces se me ocurrió, y tú ya lo sabes, que cuando me retire, vas a ser la heredera de mi nombre, ya no vas a luchar como Hija de Fuerza Guerrera, ni como Fuerza Guerrera Hija, vas a heredar mi nombre”, explicó el gladiador al tiempo que tomaba las manos de su descendiente.

La voz de Fuerza Guerrera se entrecortaba, el rudo lanzó palabras llenas de amor y cariño: “Hija, te quiero mucho, te deseo lo mejor, cuídate mucho, porque sabes cómo es este ambiente de la lucha libre; hay que superarlo con conocimientos, con sabiduría y con respeto por el público y tus rivales, que son los que te van a hacer sacar la casta. Te deseo lo mejor”, sentenció.