Más Información

Fuerza Guerrera pasa la estafeta a su hija, quien hereda su nombre

Fuerza Guerrera pasa la estafeta a su hija, quien hereda su nombre

Ser gente de barrio le hizo forjar un duro carácter

Ser gente de barrio le hizo forjar un duro carácter

Fuerza Guerrera, agradecido con el Mosquito de la Merced; se conmueve al recordar la difícil infancia que vivió

Fuerza Guerrera, agradecido con el Mosquito de la Merced; se conmueve al recordar la difícil infancia que vivió

Fuerza Guerrera, a punto del retiro, revela lo que nunca perdió en su trayectoria luchística

Fuerza Guerrera, a punto del retiro, revela lo que nunca perdió en su trayectoria luchística

Chivas busca hacer algo que no logra desde 2024; HOY enfrentan al Puebla

Chivas busca hacer algo que no logra desde 2024; HOY enfrentan al Puebla

Fuerza Guerrera pondrá punto final a 51 años de trayectoria en el pancracio, 47 de ellos con el personaje que lo llevó a cima de la lucha libre; ahora, ha llegado el tiempo de dar un paso al costado y dejar las nuevas generaciones brillen, especialmente su heredera, quien tomará el nombre exacto de su progenitor para darle continuidad al legado, sin la palabra “hija”.

Fuerza Guerrera dedicó unas palabras a su heredera y además de desearle mucho éxito reveló por primera ocasión que ella será quien lleve, de ahora en adelante, su nombre de batalla.

“Hija, ya me voy, entonces se me ocurrió, y tú ya lo sabes, que cuando me retire, vas a ser la heredera de mi nombre, ya no vas a luchar como Hija de Fuerza Guerrera, ni como Fuerza Guerrera Hija, vas a heredar mi nombre”, explicó el gladiador al tiempo que tomaba las manos de su descendiente.

La voz de Fuerza Guerrera se entrecortaba, el rudo lanzó palabras llenas de amor y cariño: “Hija, te quiero mucho, te deseo lo mejor, cuídate mucho, porque sabes cómo es este ambiente de la lucha libre; hay que superarlo con conocimientos, con sabiduría y con respeto por el público y tus rivales, que son los que te van a hacer sacar la casta. Te deseo lo mejor”, sentenció.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS