Fuerza Guerrera, a punto del retiro, revela lo que nunca perdió en su trayectoria luchística

Para Fuerza Guerrera ha llegado el momento de decir adiós a los cuadriláteros; sin embargo, aunque para muchos aficionados es una leyenda de la lucha libre, el Mosco de la Merced se mantiene humilde y prefiere que su trayectoria sea vista como un ejemplo para quienes, como él, vienen desde abajo.

“Siempre he estado en contra de autonombrarme o que me digan leyenda, porque yo soy una persona que viene de abajo; quiero que la gente, los niños, los jóvenes, tomen el ejemplo de Fuerza Guerrera, les serviría de mucho porque es una persona común y corriente que con base en trabajo, esfuerzo, respeto, llegó a estar hasta donde el público me ha puesto”, expresó.

El mensaje del gladiador es claro: la perseverancia puede superar cualquier obstáculo... “Quiero que me vean como alguien normal para que cuando sientan que les hacen bullying o que se sientan mal, pues que le echen ganas, que se levanten y que sepan que sí se puede… si yo pude, la gente puede”, añadió.

Al reflexionar sobre lo que le faltó por hacer en estas cinco décadas, su respuesta es contundente. “Nada... Fuerza Guerrera de niño no tuvo una gran preparación, no tuvo una familia que lo ubicara, que lo levantara. En ese tiempo empecé a ganarme la vida, sigo trabajando. ¿Qué me hace falta? Nada, estoy bien, tengo mi familia, he hecho un nombre arriba del ring, la afición me quiere, me reconoce donde quiera que ande. Ya recorrí el mundo, ya hice todo. Es tiempo de disfrutar”, afirmó.