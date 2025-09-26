Aaron Ramsey y su familia exploran la Ciudad de México; fueron a unos tacos con estrella Michelin

Aaron Ramsey y el proceso de adaptación a la cultura mexicana sigue en proceso. Y bastante bien, al parecer. El nuevo refuerzo de Pumas para el Apertura 2025, pasea con su familia en las calles más profundas de la CDMX.

Los británicos dieron un paseo por el centro de la ciudad, en un mercado donde probaron varios alimentos típicos, antes de llegar al punto clave de día: la taquería “El Califa de León” en la zona de San Cosme, donde no se perdieron de los tacos.

La familia de Ramsey disfruta de su etapa en México

A través de sus redes sociales, la protagonista de esta nueva etapa en su vida ha sido la esposa del jugador, Colleen Ramsey. Quien ha mostrado a sus seguidores su talento para la cocina, con recetas mexicanas como sopes, flautas, y hasta chiles en nogada.

De inmediato, los aficionados de los felinos universitarios, y del futbol mexicano en general, han quedado encantados con la personalidad de Colleen, y se lo han dejado saber en los comentarios de cada publicación.

También ha compartido más aspectos de su adaptación al país tricolor, como sus clases del idioma español, donde usa mecanismos para reforzar sus lecciones.

Ya se verá si el agradable momento que vive su esposa e hijos, se traslada a Ramsey, y logra comanda a los Pumas a puestos de Liguilla, para continuar con la ilusión que carga la aficionada universitaria.

Efraín Juárez compartió conmovedor mensaje luego del triunofo de Pumas y reveló que Aaron Ramsey lloró en el vestidor por su anotación

