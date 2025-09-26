La Jornada 11 del Apertura 2025 de la liga MX tendrá en su cartelera el duelo de América vs Pumas, colocándose como el juego más atractivo de esta fecha, por lo que el árbitro designado tendrá una gran tarea para llevar a buen puerto el partido.

Este enfrentamiento tiene grandes antecedentes, desde golazos, momentos imborrables y una que otra pelea entre azulcremas y universitarios.

César Arturo Ramos fue elegido por la Comisión Disciplinaria como el árbitro central del Clásico Capitalino. El silbante tiene un gran cartel dentro de este gremio, siendo considerado como el mejor del país, pero también ha sido señalado por algunas polémicas.

Junto al experimentado nazareno estarán Alberto Morín y Marco Antonio Bisguerra como abanderados; mientras que el VAR estará a cargo de Adonaí Escobedo y Edgar Magdaleno.

Este será el quinto duelo que pite entre los de Coapa y los del Pedregal, aunque el primero después de no hacerlo por dos años. El último que dirigió fue en en la Jornada 16 el torneo Clausura 2023.

Durante sus apariciones como árbitro central, César Ramos ha repartido un total de 19 tarjetas amarillas y cuatro rojas. Además, también ha sido protagonista de un par de polémicas, como la sucedida en el último Clásico Capitalino que pitó.

¿Qué pasó en el último América vs Pumas en el que estuvo?

Las Águilas y los Universitarios se enfrentaron en la Jornada 16 del torneo Clausura 2023, donde César Arturo Ramos fue criticado por una decisión que tomó a favor del cuadro americanista.

En una acción del partido, Diogo de Oliveira tuvo un roce con Sebastián Cáceres, por lo que el silbante señaló penalti para el América, algo que no sentó bien en el cuadro auriazul ni en su afición que consideraron muy rigorista este señalamiento.

La decisión de Ramos ocasionó un enfrentamiento entre él y jugadores de Pumas, y a la postre también desencadenó críticas en su contra.