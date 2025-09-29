América, a defender el liderato contra el Orlando Pride en la Concacaf W Champions Cup

América Femenil continúa su camino en la Concacaf W Champions Cup, y este martes enfrenta al Orlando Pride, actual campeón de la NWSL y el equipo de la mexicana Jacqueline Ovalle.

Las Águilas llegan a este duelo como líderes del Grupo A, aunque la diferencia con el cuadro estadounidense es simplemente un punto, por lo que el partido promete ser de alto voltaje.

Un empate las seguiría poniendo en la punta de su sector, pero ese resultado no es el que va a buscar Ángel Villacampa, quien fue contundente sobre la postura que tomará para este duelo.

Lee también: Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 11?

"Si sales buscando el empate, vas a perder. Eso lo tengo bien claro. Desde el América es imposible tener esa mentalidad, nunca la vamos a tener. Esta opción está totalmente descartada", puntualizó el estratega español.

Por su parte, Montserrat Saldívar asegura que el equipo llega en un buen estado de forma y con la misión de poder sacar los tres puntos en juego para seguir en la parte alta del grupo.

"El futbol es para divertirse. A eso vamos a salir mañana, a divertirnos y a hacer lo que sabemos hacer que es jugar en equipo. Estamos listas para este partido".

¡Vamos a salir a divertirnos! ⚽️



Montserrat Saldívar asegura que América buscará la victoria frente al Orlando Pride 🦅 pic.twitter.com/xE6nJMGNQz — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 29, 2025

Jacqueline Ovalle se convirtió en la futbolista más valiosa del mundo, luego de que el Orlando Pride pagara alrededor de 1.5 millones de dólares, por lo que se coloca como una de las figuras de este equipo y es reconocida por sus adversarios.

"Es una grandísima jugadora, siempre lo he dicho. Es una motivación, es un ejemplo a seguir y más siendo mexicana. Le deseo éxito en lo que venga para ella", comentó la delantera azulcrema de 19 años.

Lee también: Cruz Azul es víctima de los MEMES al perder su invicto con Tijuana en el retiro de Jesús Corona

Por su parte, Villacampa resaltó que Ovalle convierte a sus rivales en un equipo de cuidado debido a la calidad que posee la seleccionada mexicana.

"Con Ovalle han ganado verticalidad, la llegada que tiene, ella es una grandísima futbolista y lo ha demostrado en el poco tiempo que tiene (allá)."