Lewis Hamilton anuncia la muerte de Roscoe con conmovedor mensaje: “Una de las experiencias más dolorosas”

El mundo del deporte se viste de luto con el sensible fallecimiento del perro del piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton.

A través de sus redes sociales, el inglés anunció que su bulldog inglés, Roscoe, murió durante la noche del domingo 28 de septiembre.

El perro más famoso y carismático de La Gran Carpa fue diagnosticado con neumonía y, desde hace tres días, el siete veces campeón del mundo (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) compartió que se encontraba delicado.

A pesar de que su inseparable mascota luchó hasta el final, desafortunadamente, el británico se tuvo que enfrentar a “una de las experiencias más dolorosas”.

“Siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Nunca me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amarlo tan profundamente y ser amado a cambio”, publicó.

Con emotivas fotografías de Roscoe, desde que era una cachorra hasta con 12 años, Lewis Hamilton dedicó un conmovedor mensaje para despedirse de “un verdadero amigo”.

“Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel. Traerlo a mi vida fue la mejor decisión que jamás tomé y siempre apreciaré los recuerdos que creamos juntos”, compartió.

