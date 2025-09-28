MLB Playoffs 2025: Estos son los equipos clasificados, duelos, comodines y todo lo que debes saber

Se termino la temporada regular de la MLB, y tras un frenético cierre de campaña, ya conocemos a todos los equipos clasificados a la postemporada de las Grandes Ligas, donde habrá una que otra sorpresa.

En total, hay 12 clasificados donde los tres ganadores de cada división de la Liga Americana y Nacional se colocaron en la postemporada, acompañados de tres comodines (equipos con las mejores marcas que no lideraron su división).

Recordemos que los dos mejores récords de división de cada Liga aseguran su pase a la Serie Divisional. Los otro cuatro deben de eliminarse en la Serie de Comodines para seguir soñando con el título.

En la Serie de Comodines se juega al mejor de tres partidos, y en la Divisional pasa al mejor de cinco. Ya en la Serie de Campeonato y en la Serie Mundial se disputa al mejor de siete juegos.

¿Qué equipos clasificaron a los Playoffs de la MLB 2025?

Liga Americana

Toronto Blue Jays

Seattle Mariners

New York Yankees

Cleveland Guardians

Boston Red Sox

Detroit Tigers

Liga Nacional

Milwaukee Brewers

Los Angeles Dodgers

Philadelphia Phillies

San Diego Padres

Chicago Cubs

Cincinnati Reds

Every home run from an unforgettable final day of the regular season! pic.twitter.com/jlThAXSP13 — MLB (@MLB) September 29, 2025

¿Cómo quedó la Ronda de Comodines y las Series Divisionales de la MLB 2025?

La Ronda de Comodines arranca este martes 30 de septiembre, la franquicia mejor clasificada recibe todos los juegos. Por su parte, las Series Divisionales comienzan hasta el sábado 4 de octubre.

Ronda de Comodines

Liga Americana

Detroit Tigers vs Cleveland Guardians

Boston Red Sox vs New York Yankees

Liga Nacional

Cincinnati Reds vs Los Ángeles Dodgers

San Diego Padres vs Chicago Cubs

Serie Divisional

Liga Americana

Detroit Tigers / Cleveland Guardians vs Seattle Mariners

Boston Red Sox / New York Yankees vs Toronto Blue Jays

Liga Nacional