MLB Playoffs 2025: Estos son los equipos clasificados, duelos, comodines y todo lo que debes saber

Se termino la temporada regular de la MLB, y tras un frenético cierre de campaña, ya conocemos a todos los equipos clasificados a la postemporada de las Grandes Ligas, donde habrá una que otra sorpresa.

En total, hay 12 clasificados donde los tres ganadores de cada división de la Liga Americana y Nacional se colocaron en la postemporada, acompañados de tres comodines (equipos con las mejores marcas que no lideraron su división).

Recordemos que los dos mejores récords de división de cada Liga aseguran su pase a la Serie Divisional. Los otro cuatro deben de eliminarse en la Serie de Comodines para seguir soñando con el título.

En la Serie de Comodines se juega al mejor de tres partidos, y en la Divisional pasa al mejor de cinco. Ya en la Serie de Campeonato y en la Serie Mundial se disputa al mejor de siete juegos.

¿Qué equipos clasificaron a los Playoffs de la MLB 2025?

Liga Americana

  • Toronto Blue Jays
  • Seattle Mariners
  • New York Yankees
  • Cleveland Guardians
  • Boston Red Sox
  • Detroit Tigers

Liga Nacional

  • Milwaukee Brewers
  • Los Angeles Dodgers
  • Philadelphia Phillies
  • San Diego Padres
  • Chicago Cubs
  • Cincinnati Reds

¿Cómo quedó la Ronda de Comodines y las Series Divisionales de la MLB 2025?

La Ronda de Comodines arranca este martes 30 de septiembre, la franquicia mejor clasificada recibe todos los juegos. Por su parte, las Series Divisionales comienzan hasta el sábado 4 de octubre.

Ronda de Comodines

Liga Americana

  • Detroit Tigers vs Cleveland Guardians
  • Boston Red Sox vs New York Yankees

Liga Nacional

  • Cincinnati Reds vs Los Ángeles Dodgers
  • San Diego Padres vs Chicago Cubs

Serie Divisional

Liga Americana

  • Detroit Tigers / Cleveland Guardians vs Seattle Mariners
  • Boston Red Sox / New York Yankees vs Toronto Blue Jays

Liga Nacional

  • Cincinnati Reds / Los Ángeles Dodgers vs Philadelphia Phillies
  • San Diego Padres / Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers

