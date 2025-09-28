Fuerza Guerrera se despide de los encordados a los 72 años: "Es momento de retirarme"

No hay fecha que nunca llegue, ni plazo que no se cumpla y esta noche en la Arena Ciudad de México, Fuerza Guerrera subió por última ocasión al cuadrilátero.

En una velada por demás emotiva, el apodado Mosco de la Merced hizo alianza con el Hijo del Solitario y DMT Azul para enfrentar a Blue Demon Jr., Silver King Jr. Y Tinieblas Jr. acompañado de Aluche.

El Mosco de la Merced estaba en su noche y lo sabía y a pesar de que las edad ya no le permitió derrochar rudeza al cien por ciento, su corazón fue marrullero hasta el final.

Desde el inicio del combate comenzaron las malandronadas sin piedad. Cada rudo, como chambelán, tomo a su pareja y descargaron su ira. Fuerza Guerrera recordó sus mejores tiempos y hasta se dio oportunidad de amarrar a las cuerdas al Hijo del Demonio Azul.

Mientras que el otrora Diamante Azul hacia de las suyas contra Alushe, desatando los gritos de preocupación del público infantil y femenino.

Pero pronto vino el revire de los científicos y equilibraron la balanza. Silver King Jr. no respetó de jerarquías y hasta desgarró la tapa del forjado en el barrio de La Merced.

Mientras que el propio Alushe se desquitaba de las agresiones con ayuda de los limpios.

El momento de la gloria y de las últimas tres palmadas llegó cuando el propio Mosco de la Merced cubrió a Blue Demon Jr. para consumar la victoria.

"Tengo 72 años, 51 de luchador, la verdad me cuesta muchobhacer lo que hago, pero lo hago con mucho gusto porque la lucha es mi pasión. Yo creo que es momento de retirarme, no quiero causar lástimas, ni que la gente salga defraudada con mi trabajo", fueron las palabras de Fuerza Guerrera.

La Familia Real cae ante la Dinastía Muñoz

La lucha semifinal no defraudó, y es que tanto la Familia Real: L.A. Park y sus hijos se dieron todo ante los integrantes de la Dinastía Muñoz

Al final de la contienda, Rush, Dralístico y Bestia del Ring recibieron la ayuda del propio Fuerza Guerrera y la facciones de los Negociantes, quienes provocaron que los Muñoz se llevaron el triunfo.

A pesar de la derrota, la afición fiel a la Huesuda, entregó su apoyo a L.A. Park y sus hijos demostrando que sigue siendo el consentido de la fanaticada.

Por el legado del Mosco de la Merced

En la batalla por defender el orgullo, el legado y la sangre, Hija de Fuerza Guerrera y Forneo sacaron la casta en nombre del Mosco de la Merced y se adjudicaron la Copa Dinastias.

El trámite no fue sencillo, ya que antes de levantar el trofeo tuvieron que dar cuenta de Lolita e Hijo de Pirata Morgan.

Para sellar la victoria, Hija de Fuerza Guerrera y Forneo volaron por los aires para planchar a Brazo Cibernético y Ayako Hamada, quien fue despachada por las tres palmadas de rigor finiquitando la contienda.

En otros resultados:

Sin embargo, la emoción no se detuvo ahí, ya que en una lucha de poder a poder, Fresero Jr. y Demonio Infernal dieron una probadita de su lucha extrema para dominar a los Capos: Jefe del Norte y Sureño, además de Pig Destroyer y Pig Destructor.

A pesar de haber cargado con la derrota, la Puerquiza Extrema demostró por qué motivo son una de las facciones más queridas de la actualidad.

Con su gran tonelaje, fueron de los más ovacionados, pero eso no les fue suficiente como para lograr el triunfo.

La tercera lucha en el inmueble de la colonia Santa Bárbara,en Azcapotzalco, Bendito se robó los aplausos del respetable luego de un duelo de tres esquinas donde sus vuelos fueron suficientes para imponerse a sus rivales: Toxín y Látigo.

Con una plancha desde uno de los esquineros, Bendito, con su máscara diseñada con los colores de Fuerza Guerrera, dejó fuera de combate a Toxín, quien fue derrotado por la vía del toque de espalda

En el segundo choque de la tarde,

Visionario y Dragón Kid no pudieron imponer su estilo aéreo sobre las marrullerias de Torito Negro y Sol, quienes sellaron el triunfo en un combate a una caída.

Para calentar la lona, en una batalla pactada tambien a una caída, Taquicardia, Enfermero del Mal y Payaso Pura Santa Jr. se impusieron a la legión extranjera conformada por Taxista, Aaron Rammy y Jefe Camoa.