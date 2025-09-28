L.A. Park e hijos caen ante la Dinastía Muñoz por culpa de Fuerza Guerrera

L.A. Park se mantiene en el gusto del público, y esto quedó demostrado en la Arena CDMX, cuando, al lado de sus hijos, se hizo presente en la función de despedida de Fuerza Guerrera para enfrentar a los integrantes de la Dinastía Muñoz: Rush, Dralístico y Bestia del Ring.

Al final de la contienda, fue la familia del Toro Blanco la que se llevó la victoria, pero luego de recibir la ayuda de Fuerza Guerrera y los Negociantes: Fresero Jr. y Demonio Infernal, quienes salieron de los vestidores para meter su cuchara en una batalla qué estuvo cargada de adrenalina.

Meses atrás, el Mosco de la Merced y la Auténtica Parka se enfrascaron en una guerra de declaraciones, y tal parece que Fuerza Guerrera no olvidó y cobró venganza ante La Familia Real en su noche de homenaje.

Tal y como se había anticipado la batalla estuvo cargada de explosividad, con ambas familias esperando que sonará la ocarina para intercambiar golpes.

Aunque en un inicio el Hijo del Toro Blanco se mostró esquivo, huyendo de la Huesuda, pronto se vieron en el centro del ring.

Primero fueron los Muñoz los que tomaron la iniciativa y llevaron a limite su rudeza rompiendo las máscaras de sus rivales y provocando las primeras muestras de sangre.

Sin embargo, pronto vino la reacción de L.A.Park y compañía y con ello, el uso de lámparas, palos de escoba, botes de basura, sillas y hasta la cubeta.

Ambas facciones estuvieron a punto de colgarse la victoria,incluso haciendo uso de marrullerías, como fauls e interrupciones al réferi.

No obstante, fue hasta que el Mosco de la Merced y compañía hicieron su aparición, cuando la balanza se inclinó hacia los Muñoz definiendo la derrota la Familia Real.