Lewis Hamilton enfrenta momentos difíciles; su perro, Roscoe, se encuentra en coma

El piloto británico, Lewis Hamilton, atraviesa momentos difíciles. Roscoe, su bulldog, se encuentra en coma: "No sabemos si despertará", lamentó el volante de Ferrari en su cuenta de Instagram.

Roscoe contrajo neumonía. Desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, celebrado a mediados de mayo, Hamilton mostró preocupación por el estado de salud de su mascota. En ese entonces, también padeció signos de infección en los pulmones, pero se encontraba fuera de peligro. Sin embargo, esta semana, sufrió una recaída.

"Por favor, tengan presente a Roscoe. Quiero mantenerlos informados. Roscoe volvió a contraer neumonía y le costaba respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban, y durante el proceso su corazón se paró", explicó Hamilton.

Al ser un bulldog, Roscoe tiene predisposición a sufrir enfermedades y complicaciones respiratorias por su pequeño hocico, propio de la anatomía de dicha raza de perros.

"Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma. No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo", agradeció el piloto.

Roscoe es una de las mascotas más queridas en el mundo de la Fórmula 1. Incluso, tiene una acreditación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que le permite acceder al área de paddock en cada una de las carreras de la máxima categoría del automovilismo.

Será cuestión de horas para conocer cómo avanza su estado de salud.

Lee también Directivo de Cadillac revela cómo Checo Pérez se ganó su lugar; así fue la entrevista

Thanks so much for the love and support. Please keep Roscoe in your thoughts and prayers pic.twitter.com/p9oGiQ6gEW — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 26, 2025

En la Fórmula 1, ¿qué sigue para Lewis Hamilton?

La próxima parada de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Singapur. La carrera se celebrará hasta el domingo, 5 de octubre, a las seis de la mañana (en tiempo del centro de México).

Ahí, Hamilton buscará sumar puntos. De momento, ocupa el sexto lugar de los standings con 121 unidades. Arriba de él se encuentran Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, George Russell y Charles Leclerc.

Lee también Max Verstappen conquista el Gran Premio de Italia; representa su primera victoria desde mayo