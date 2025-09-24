Más Información

Liga MX: San Luis vs América - Minuto a minuto EN VIVO - Jornada 10 del Apertura 2025

La Casa De Los Famosos hace que la transmisión del Toluca - Rayados cambie de canal

Resultado: Cruz Azul rescata el empate ante Querétaro; Mier se equivoca y Toro Fernández salva a La Máquina

Atlantis Jr. en CU; el luchador fue embajador del partido entre Cruz Azul y Querétaro

Novak Djokovic se une con dos expilotos de Fórmula 1 para invertir en un equipo de futbol francés

dejó las canchas de tenis para dedicarse al futbol, al menos como inversor. En las últimas horas, trascendió la inversión del exnúmero uno del mundo en Le Mans FC, un equipo de la tercera división de Francia que recibirá a Nole y a Felipe Massa y Kevin Magnussen, ambos expilotos de Fórmula 1.

En esta inversión se unen el tenis, el automovilismo y el futbol. Todos, como suele suceder con grandes deportistas, buscan ampliar su fortuna fuera de sus respectivas disciplinas y en este caso invertirán su dinero en el proyecto de este histórico equipo del ascenso francés.

Actualmente marcha en el lugar 12 de la tabla de posiciones el equipo.

