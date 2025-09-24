Carlos Alcaraz confiesa su deseo por hacer historia: "Quiero poner mi nombre junto a los de Federer, Nadal y Djokovic"

Carlos Alcaraz tiene apenas 22 años pero ya está consolidado como la cara del tenis, junto al italiano Jannik Sinner, con quien disputó la gloria en tres de los cuatro Grand Slams del año. En su corta carrera, ya conquistó 23 títulos de la ATP y seis Majors (dos veces en Roland Garros, Wimbledon y US Open), con el Australian Open como deuda por cumplir.

Actualmente ocupa el número 1 del ranking mundial y está listo para conquistar el ATP 500 de Tokio, donde debutará contra el argentino Sebastián Báez.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre alcanzar la grandeza de los mejores de la historia, Alcaraz reconoció que "no estoy pensando en los 24 Grand Slams de Djokovic; mi objetivo es disfrutar del presente y seguir mejorando".

"Al final de esta semana, quiero poner mi nombre junto a los de Federer, Nadal, Murray y Djokovic. Será un honor estar junto a esos nombres", agregó.

Sobre su rivalidad con Sinner, confesó que "me encanta jugar contra él; me ayuda a mejorar y a subir mi nivel".

