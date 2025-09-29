Liga MX: Fallece a los 77 años Javier Sánchez Galindo, el multicampeón del futbol mexicano

Javier Sánchez Galindo era difícil de superar por la banda izquierda, así como de sacarle una sonrisa. El histórico zaguero mexicano falleció este lunes a los 77 años y será recordado por siempre como uno de los defensas más duros en todo el futbol mexicano.

“Pata Fuerte” era su apodo y vaya que el hombre hacía oda al mismo. Tal vez no el más virtuoso de los laterales en un futbol en el que la zaga defensiva estaba encomendada únicamente a romper el ataque rival, más allá de aportar en el ataque, como es hoy en día.

Sánchez Galindo murió apenas dos días después de ser internado debido a complicaciones médicas que su familia — en pleno duelo — se ha negado a detallar. El oriundo de la Ciudad de México era un tipo serio, fuerte como un roble y atrevido como muy pocos para le época.

José Javier tuvo la osadía de vestir las camisetas de tres de los cuatro clubes grandes de México. Debutó con Cruz Azul en 1967 y ganó absolutamente todo con La Máquina hasta 1974 que firmó con el Guadalajara, en donde pasó de noche, para después protagonizar uno de los traspasos más polémicos de la época.

Sánchez Galindo se fue al América, procedente de Chivas, y a diferencia de su paso por el conjunto rojiblanco, en el cuadro azulcrema fue Campeón de Liga y Campeón de Campeones en 1976, además de la Copa de Campeones de la Concacaf de 1977 y la Copa Interamericana de 1978. En los últimos años de su carrera jugó en una precaria liga estadounidense, en donde coincidió con la leyenda neerlandesa Johan Cruyff con los Aztecs de Los Ángeles.

El lateral se retiró en los Coyotes Neza en 1982. Mantuvo un perfil bajo tras su retiro e incluso llegó a ser homenajeado por Alebrijes de Oaxaca, en donde tampoco soltó sonrisa. En las últimas fotos del exfutbolista se le ve posar con la camiseta de su amado Cruz Azul y fiel a su estilo, tampoco sonrió.