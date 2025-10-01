Nathan Silva habló sobre lo que significa para Pumas enfrentar a las Chivas

Luego de la humillación que sufrieron a manos del América en el Clásico Capitalino, los Pumas se declaran listos para afrontar un partido de suma importancia contra las Chivas.

Ante el Rebaño, protagonizarán un duelo directo por los puestos del Play-In. Para ambos equipos, la victoria será fundamental para sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

Por tal motivo, al interior del vestidor auriazul, son conscientes de lo que representa el juego de la Jornada 12 del contra el Rebaño en el estadio Olímpico Universitario. El próximo domingo CU sacará chispas.

“Contra Chivas, es un partido importantísimo para nosotros. Es un rival directo y va a ser muy difícil. Tenemos que hacer valer nuestra casa, la vamos a defender a muerte. Es un partido que vale seis puntos y tenemos que estar enfocados para que podamos [ganar y] estar en una mejor posición en la tabla”, declaró Nathan Silva en conferencia de prensa.

El defensa central brasileño dejó en claro que el equipo de Efraín Juárez no atraviesa por una crisis, a pesar de que suman tres partidos sin conocer la victoria (un empate y dos derrotas), por lo que el duelo contra el Rebaño es una oportunidad de darle vuelta a la página, sobre todo por lo que sucedió en el Clásico Capitalino ante el América.

“[No estamos en crisis] porque antes teníamos siete partidos sin perder. Ahora, tenemos dos derrotas que nos cuestan mucho y hablando del clásico tiene otra magnitud, [pero] tenemos que estar enfocados como equipo y como grupo para que alcancemos nuestros objetivos. Tenemos confianza en la recta final”, aseveró el zaguero auriazul.

Para Santiago Trigos ante Chivas es un Clásico

Junto a Nathan Silva, estuvo presente Santiago Trigos, quien también habló sobre el enfrentamiento contra las Chivas y aseguró es uno de los más importantes en el calendario de los Pumas.

“La verdad es que yo lo considero un clásico, sobre todo en los últimos años han sido juegos bastante buenos y cerrados contra ellos. Este partido es de suma importancia [porque] es un rival directo y estamos trabando para ganar y poder cerrar de la mejor manera”, manifestó el volante mexicano, quien no está de acuerdo con que el equipo de Efraín Juárez sea indisciplinado.

