De manera más que sorpresiva, Aaron Ramsey llegó a los Pumas como un auténtico bombazo para el Apertura 2025 de la Liga MX.

El centrocampista galés arribó al futbol mexicano, para sorpresa de propios y extraños, luego de cerrar su etapa en Europa de manera exitosa.

Con más de 350 partidos en el Arsenal de la Premier League de Inglaterra y 70 la Juventus de la Serie A de Italia, el futbolista británico pude presumir ser uno de los futbolistas más determinantes que han llegado a nuestro balompié nacional.

Sin embargo, el capitán de la Selección de Galés fue contratado por el Club Universidad Nacional sin encontrarse al 100% físicamente, por lo que su aventura en México no ha sido como se esperaba… hasta el momento.

Aaron Ramsey se perdió las 10 primeras jornadas del Apertura 2025 de la Liga MX y tuvo que esperar para debutar hasta la sexta fecha ante el Puebla en el estadio Olímpico Universitario.

Desde entonces, el volante galés sólo ha podido disputar 235 minutos, repartidos en seis partidos, donde se ha hecho presente con una anotación.

Hasta el momento, el impacto del canterano del Cardiff City en los Pumas no ha sido el esperado por la afición auriazul que todavía anhela que pueda demostrar la calidad que derrochó en el viejo continente.

Pumas presume convocatoria de Aaron Ramsey con la Selección de Gales rumbo al Mundial 2026

A pesar de que Aaron Ramsey no se encuentra en su mejor nivel, el director técnico de la Selección de Gales, Craig Bellamy, decidió convocarlo para la Fecha FIFA de octubre.

CARFAN CYMRU 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪



Barod am yr her 💪 — Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) September 30, 2025

Luego de darse a conocer que Rambo regresaba a los Dragones luego de más de un año sin ser considerado, los Pumas no dudaron en presumirlo a través de sus redes sociales.

“Nuestro jugador Aaron Ramsey es convocado por Gales para la siguiente fecha FIFA y disputar un partido amistoso ante la Selección de Inglaterra y un partido de eliminatoria rumbo al Mundial 2026 ante la Selección de Bélgica. ¡A mostrar la garra en el viejo continente, Aaron!”, dedicó la cuenta oficial de X del equipo auriazul.