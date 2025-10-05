Pumas recibe a Chivas sin otra opción que ganar para no despedirse del Apertura 2025

Los Pumas y las Chivas protagonizan uno de los partidos más atractivos en la Jornada 12 del Apertura 2025. Los dos tienen la obligación y la necesidad de ganar.

En un duelo directo por los lugares para el Play-In, los auriazules reciben hoy a los rojiblancos, en el estadio Olímpico Universitario.

Con más dudas que certezas y luego de haber sido humillado por el América en el clásico capitalino, el equipo de Efraín Juárez se presenta ante su afición con el objetivo de revertir el complicado momento que atraviesa, luego de tres juegos sin poder sumar de a tres puntos.

De tener una racha de siete partidos sin perder, ahora los Pumas acumulan tres sin ganar, por lo que necesitan dar un golpe sobre la mesa contra un Rebaño que —claramente— va en ascenso. Después de un incierto arranque en el torneo, al conseguir un solo triunfo en sus primeros seis encuentros, el conjunto de Gabriel Milito se recuperó y ha sumado 10 de los más recientes 15 puntos disputados. La victoria en el Clásico Nacional fue un envión anímico.

De hecho, las Chivas rebasaron a los Pumas en la tabla, por lo que el juego de hoy podría definir el futuro de ambos clubes.

El Rebaño Sagrado tiene 14 puntos, uno de ventaja sobre los Pumas, que necesitan la victoria.