Querétaro consigue espectacular voltereta para derrotar al Puebla con doblete de Alí Ávila

Cuatro minutos fueron suficientes para que la desilusión se transformara en algarabía. Con un repentino doblete, Alí Ávila le devolvió la alegría y la ilusión a la afición queretana.

El Querétaro derrotó (3-1) al Puebla en auténtico duelo de necesitados, se alejó de los últimos lugares de la tabla general y todavía sueña con alcanzar los puestos del Play-In.

Los Gallos Blancos consiguieron tres puntos fundamentales y, de paso, hundieron aún más a La Franja que sigue sin poder levantar cabeza.

Lee También Resultado: México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; Gilberto Mora da la victoria ante Marruecos

El equipo de Benjamín Mora comenzó perdiendo el partido e incluso se fue al descanso con el marcador en contra.

Ricardo Marín abrió el marcador (32') en el estado Corregidora e ilusionó a Hernán Cristante que celebró la anotación de manera más que efusiva.

Como un killer del área, el canterano del América apareció solo dentro del área queretana y, con un sólido remate de cabeza mandó el balón a las redes.

Lee También En América aseguran que pueden soñar con el título; HOY reciben a Santos

Para el segundo tiempo, el Querétaro reaccionó y, en cuatro minutos, le dio la vuelta al marcador. Alí Ávila se vistió de héroe con sus dos goles (55' y 59').

En ambos tantos, el joven delantero mexicano únicamente tuvo que empujar el esférico. Primero aprovechó un rechace de Julio González tras un testarazo suyo y, en la segunda acción, no falló. En su segunda anotación, conectó un centro de Jonathan Perlaza y le dio la vuelta al marcador.

La tercera anotación queretana fue cortesía de Lucas Rodríguez, que sirvió para redondear el triunfo y para terminar con mayor tranquilidad el encuentro. El Tití (76) ingresó al área y metió un zurdazo inalcanzable para el arquero de La Franja.

Victoria y tres puntos más que valiosos para el Querétaro de Benjamín Mora que todavía sueña con avanzar al Play-In. El Puebla ya debe pensar en el próximo torneo.