Mundial Sub-20: ¿Quién será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final?

El próximo martes, siete de octubre, el camino de la Selección Mexicana continuará construyéndose en el Mundial Sub-20. Mientras la tarde cae en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el combinado nacional le hará frente a su siguiente rival: la anfitriona Chile.

Un partido que definirá el futuro de los dirigidos por Eduardo Arce.

Ante “La Roja”, la escuadra mexicana buscará proteger su carácter invicto. Después de sobrevivir al “Grupo de la Muerte” —con dos empates y una victoria— la Selección Mexicana luchará para no dejar escapar la oportunidad de continuar escribiendo historia en el certamen.

Chile se instaló en los Octavos de Final después de clasificar como segundo de su grupo. Mientras que, por su parte, México firmó una victoria ante Marruecos que le permitió permanecer en el certamen.

Gilberto Mora definió desde los once pasos y abrió el marcador que, al final, terminó con el triunfo (1-0) de la Selección Mexicana. Contundencia que Eduardo Arce reconoce: "Se lo merecen los muchachos. Es un grupo estupendo, que trabaja y que es muy valiente para jugar".

Y misma que, en unos días, buscarán mostrar ante Chile.

Lee también México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; Gilberto Mora da la victoria ante Marruecos

Selección Mexicana en festejo de gol, durante el encuentro ante Marruecos en la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 - Foto: @miseleccionsubs en X

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de México en el Mundial Sub-20?

Martes, 7 de octubre

Chile vs México | Octavos de Final del Mundial Sub-20 | 13:30 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Nu9ve.

Lee también Gilberto Mora protagoniza los mejores MEMES; las redes sociales celebran la victoria de la Selección Mexicana Sub-20