Gilberto Mora protagoniza los mejores MEMES; las redes sociales celebran la victoria de la Selección Mexicana Sub-20

Una definición desde los once pasos pintó de tricolor el Estadio Elías Figueroa Brander. El juvenil Gilberto Mora validó la pena máxima que terminó en la victoria de la Selección Mexicana ante Marruecos en el Mundial Sub-20.

Un triunfo que no solamente les permitió avanzar a los Octavos de Final del certamen, también posibilitó que conservaran el carácter invicto en el “Grupo de la Muerte”, dejando atrás a Brasil y España.

Las postales que dejó el partido, último de la Fase de Grupos, provocó todo tipo de reacciones en redes sociales: desde usuarios que aplaudieron el rendimiento de "Morita", hasta mensajes de aliento por la aparatosa lesión que sufrió Mateo Levy.

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido que México jugó contra Marruecos en el Mundial Sub-20

Ya listo para entrar a tiktok y ver edits de Gilberto Mora con la canción de Soy Mexicano esta es mi bandera



pic.twitter.com/jH2hzLNIcf — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) October 4, 2025

El Caramelo ya aprendió a usar su poder pic.twitter.com/RzZ0VYatMU https://t.co/2FpsXd1JoY — Marco 🆇 (@__ElBicho007) October 4, 2025

Gilberto Mora comenzó su carrera profesional ladrando mientras decía su nombre en la alineación de un partido de Caliente TV. Para pensar señores. — 🎅🏼☃️ Rodri Davenport 🎄 (@CafeSlava) October 4, 2025

Gilberto Mora cuando cumpla 18 y le toque despedirse de Xolos después de darles la segunda para irse a un gigante europeo pic.twitter.com/xFVJCrPAfv — Elemanem (@elemanem72) October 4, 2025

MÉXICO SUB 20 SE CLASIFICA A OCTAVOS DE FINAL DE LA MANO DE GILBERTO MORA pic.twitter.com/slWGN9t1Hd — Martinalgui (@MartinoliCuri) October 4, 2025

Gilberto Mora haciendo renacer el espíritu mexicano pic.twitter.com/YYUhbXikr8 — خوان (@SoyJuanEl10) October 4, 2025

Gilberto Mora con Mateo Levy pic.twitter.com/eDvFmgCncm — LE PETIT PRINCE (Ye's version) (@ElPrincipeDicee) October 4, 2025

La vida desde que Juan Carlos Osorio confió en Gilberto Mora



pic.twitter.com/1YDFtRzYyS — Roberto Haz (@tudimebeto) October 4, 2025

Con un ojo en en el México - Marruecos y otro en el España - Brasil #MundialSub20 pic.twitter.com/GTNAiFbHz2 — Simpsonito (@SoySimpsonito) October 4, 2025