Gilberto Mora protagoniza los mejores MEMES; las redes sociales celebran la victoria de la Selección Mexicana Sub-20

Una definición desde los once pasos pintó de tricolor el Estadio Elías Figueroa Brander. El juvenil Gilberto Mora validó la pena máxima que terminó en la victoria de la Selección Mexicana ante Marruecos en el Mundial Sub-20.
Un triunfo que no solamente les permitió avanzar a los Octavos de Final del certamen, también posibilitó que conservaran el carácter invicto en el “Grupo de la Muerte”, dejando atrás a Brasil y España.
Las postales que dejó el partido, último de la Fase de Grupos, provocó todo tipo de reacciones en redes sociales: desde usuarios que aplaudieron el rendimiento de "Morita", hasta mensajes de aliento por la aparatosa lesión que sufrió Mateo Levy.
