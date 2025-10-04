Más Información

Liga MX: Querétaro vs Puebla EN VIVO - Jornada 12 - Apertura 2025

Gilberto Mora protagoniza los mejores MEMES; las redes sociales celebran la victoria de la Selección Mexicana Sub-20

América vs Santos: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 de la Liga MX, HOY, sábado 4 de octubre

Resultado: México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; Gilberto Mora da la victoria ante Marruecos

Alejandra Valencia recibe anillo de compromiso; la arquera olímpica comparte imágenes del emotivo momento

Una definición desde los once pasos pintó de tricolor el . El juvenil Gilberto Mora validó la pena máxima que terminó en la victoria de la Selección Mexicana ante Marruecos en el Mundial Sub-20.

Un triunfo que no solamente les permitió avanzar a los Octavos de Final del certamen, también posibilitó que conservaran el carácter invicto en el “Grupo de la Muerte”, dejando atrás a Brasil y España.

Las postales que dejó el partido, último de la Fase de Grupos, provocó todo tipo de reacciones en redes sociales: desde usuarios que aplaudieron el rendimiento de "Morita", hasta mensajes de aliento por la aparatosa lesión que sufrió Mateo Levy.

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido que México jugó contra Marruecos en el Mundial Sub-20

