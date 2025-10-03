Más Información

Chivas, con la obligación de ganarle a Pumas; un triunfo rojiblanco es necesario para afianzar su lugar en Play-In

Pachuca hila una segunda victoria consecutiva; deja sin esperanzas a Necaxa y Fernando Gago

Santiago Giménez dedica emotivo mensaje a Rodrigo Huescas tras su lesión

Liga MX: Atlas vs Juárez - EN VIVO - Jornada 12 del Apertura 2025

Alexis Gutiérrez lanza indirecta a Chivas y Cruz Azul: América es el mejor de México

Este domingo, Chivas visitará a Pumas como parte de la Jornada 12 del , en la cual buscarán colgar un cero más en el arco rojiblanco... En este momento, donde lo único que importa es el triunfo rojiblanco, a como dé lugar, para afianzar todavía más su estadía en zona de Play-In.

A los tapatíos les ha ido bien ante Pumas. El "Rebaño" colgó el cero en su arco en los últimos dos partidos ante la UNAM y en total, el equipo rojiblanco suma 196 minutos sin permitir tanto de los capitalinos.

Los rojiblancos se presentan con varias ausencias por lesión y llamados a la Selección que está participando en el Mundial Sub-20 de Chile: Hugo Camberos y Yael Padilla, así como otros que están en su etapa final de recuperación por diferentes molestias musculares.

Chivas sabe que ganando este duelo, estará dando un paso importante para su ambición de meterse a Play-In, ya que un empate o derrota daría espacio para que otros equipos le den alcance como los mismos universitarios o el León.

Chivas en festejo de gol, durante el partido contra Puebla en la Jornada 11 del Apertura 2025 - Foto: Imago7
