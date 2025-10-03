Chivas, con la obligación de ganarle a Pumas; un triunfo rojiblanco es necesario para afianzar su lugar en Play-In

Este domingo, Chivas visitará a Pumas como parte de la Jornada 12 del Apertura 2025, en la cual buscarán colgar un cero más en el arco rojiblanco... En este momento, donde lo único que importa es el triunfo rojiblanco, a como dé lugar, para afianzar todavía más su estadía en zona de Play-In.

A los tapatíos les ha ido bien ante Pumas. El "Rebaño" colgó el cero en su arco en los últimos dos partidos ante la UNAM y en total, el equipo rojiblanco suma 196 minutos sin permitir tanto de los capitalinos.

Los rojiblancos se presentan con varias ausencias por lesión y llamados a la Selección que está participando en el Mundial Sub-20 de Chile: Hugo Camberos y Yael Padilla, así como otros que están en su etapa final de recuperación por diferentes molestias musculares.

Chivas sabe que ganando este duelo, estará dando un paso importante para su ambición de meterse a Play-In, ya que un empate o derrota daría espacio para que otros equipos le den alcance como los mismos universitarios o el León.

