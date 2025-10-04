América vive una “maldición” de lesiones: Saint-Maximin y Raúl Zúñiga se suman a la extensa lista

El América vivió un primer tiempo de pesadilla contra Santos Laguna. Antes de que se cumplan los primeros 45 minutos de juego, dos de sus atacantes abandonaron el campo de juego por lesión.

Primero fue Allan Saint-Maximin, que sufrió una infracción por parte de Haret Ortega al minuto 12 de partido y aunque fue asistido por los doctores del América y logró ponerse de pie, al minuto 28 pidió el cambio a André Jardine y se tiró al césped por no poder aguantar el dolor.

Por si fuera poco, tan solo dos minutos más tarde, Raúl ‘la Pantera’ Zúñiga, quizás víctima del césped mojado por la lluvia que acompañó el juego, cayó dentro del área y exclamó señas de dolor incesante, al grado de ser retirado por “el carrito de las desgracias”.

Sin embargo, estas no son las únicas bajas del América.

Zúñiga y Saint-Maximin se unen a Dagoberto Espinoza, Henry Martín, Alvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos y Sebastian Cáceres, como los futbolistas lesionados en las Águilas.