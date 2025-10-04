América guarda un minuto de silencio por la muerte de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”

Este sábado antes del silbatazo inicial del juego entre América y Santos Laguna por la jornada 12 del torneo Apertura 2025, las Águilas homenajearon a Eduardo Antonio Dos Santos, más conocido como Edu, con un minuto de silencio tras su reciente muerte.

A pesar de la incesante lluvia, un gran número de aficionados azulcremas se dieron cita en el estadio Ciudad de los Deportes y en memoria del ídolo que brilló entre 1989 y 1992, guardaron un minuto de silencio.

Hace unos días, a través de redes sociales, el club anunció su muerte.

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club. Expresemos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Q. E. P. D.”, manifestó el cuadro de Coapa el viernes pasado.

Aunque los aficionados de Santos Laguna en la zona de visita no respetaron el minuto de silencio, el recuerdo de Edu se mantiene vivo en el corazón del americanismo.