Liga MX: América vs Santos Laguna - EN VIVO - Jornada 12 - Apertura 2025

Esta noche el América recibe a Santos Laguna en el estadio Ciudad de los Deportes en un duelo de realidades opuestas.

Mientras las Águilas buscan la cima del campeonato, los Guerreros están hundidos en el fondo de la tabla de posiciones.

Después de la goleada frente a los Pumas en el Clásico Capitalino, el América quiere mantener el buen paso y, en casa, frente a su gente, busca otra victoria contundente.

Su rival parece a modo, ya que Santos Laguna, suma apenas tres victorias y está fuera de los puestos de Play-In; los Guerreros llegan como víctimas.

Los dirigidos por André Jardine llegan a este compromiso como terceros de la tabla, con 24 puntos, sólo debajo de Toluca y Rayados, que marchan con 25.

El cierre del torneo regular está a la vuelta de la esquina y una victoria esta noche los puede consolidar como favoritos al título.

Por si fuera poco, los de Torreón tienen solamente una victoria en 10 años visitando al conjunto de Coapa, que, aunque seguramente no podrá contar con Álvaro Fidalgo, desplegará todo su arsenal para llevarse otros tres puntos a la bolsa.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas entre América y Santos Laguna.