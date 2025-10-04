Cruz Azul rescata empate de manera agónica ante Tigres con Ángel Sepúlveda como su salvador

Como un auténtico ángel salvador, apareció Ángel Sepúlveda para rescatar a La Máquina en El Volcán.

Con gol del Cuate, ya sobre la hora, el Cruz Azul evitó la derrota y empató (1-1) con Tigres en un partidazo sobre la cancha del estadio Universitario.

Durante la primera mitad, el equipo de Nicolás Larcamón se adueñó del balón y llevó el ritmo del partido, aunque no metió en gran peligro a Nahuel Guzmán. Por momentos, se quedó sin ideas en el último tercio y no supo cómo romper el cerrojo auriazul.

Los dirigidos por Guido Pizarro aceptaron la postura del Cruz Azul, se sintieron cómodos jugando sin la posesión y siendo reactivos.

Sin embargo, su apuesta no les permitió generar probar a Kevin Mier, quien tuvo una noche tranquila.

Hasta que apareció una genialidad de los Tigres. Dos de sus futbolistas más creativos se conectaron y dibujaron, con pincel, una más que bella.

Juan Brunetta recibió un pase de Diego Lainez y, de primera intención, tocó para Ángel Correa que le devolvió la pared con un espectacular taconazo.

El volante se acomodó el balón con la parte externa y, sin pensarlo, metió un soberbio derechazo para abrir el marcador (50'). Kevin Mier únicamente se lanzó para hacer más linda la postal.

Prácticamente, los Tigres ya tenían el triunfo en la bolsa, pero una falta inocente e imprudente de Joaquim sobre Ignacio Rivero dentro del área felina cambió el rumbo del partido.

En primera instancia, el árbitro central no señaló la pena máxima, pero revisó la jugada en el VAR y cambión su decisión.

Ángel Sepúlveda, quien acaba de ingresar de cambio, tomó el balón y se dirigió hacia el manchón de penalti.

Con la seguridad que lo caracteriza, el Cuate engañó completamente a Nahuel Guzmán y definió de manera estupenda para rescatar a La Máquina (97')

Punto importante para el Cruz Azul que evitó su segunda derrota consecutiva, aunque tendrá que aprovechar la pausa por la Fecha FIFA para mejorar porque su siguiente rival es nada más y nada menos que el América.