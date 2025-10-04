En el Volcán, dos equipos con realidades similares se miden en un partido que huele a Liguilla adelantada: Tigres recibe a Cruz Azul.

El reto está sobre los hombros de Nicolás Larcamón. El técnico de La Máquina necesita reactivar a su equipo, que en las últimas dos fechas perdió el toque explosivo.

Con 21 goles a favor sigue siendo una de las ofensivas más productivas, pero el bajón en la cancha se ha sentido. Cruz Azul pasó de ser un candidato a la incertidumbre.

Luego de un inicio demoledor, la derrota y el empate reciente lo han frenado en seco. Visitar Monterrey se convierte en la oportunidad para sacudirse las dudas y demostrar que están para cosas grandes.

Guido Pizarro y Tigres llegan como perseguidores inmediatos, ubicados en el quinto lugar. La defensa felina se ha mostrado casi infranqueable, con apenas nueve goles recibidos en todo el torneo. En el Volcán, la solidez defensiva será el muro que Larcamón intentará derribar. El peso de la presión también juega. La Máquina venía de siete victorias al hilo, una racha que la proyectó como candidata seria.

Sin embargo, la derrota con Xolos y el empate con Querétaro la dejaron en cuarto sitio, obligándola a recuperar el paso. El historial entre ambos marca paridad. En los últimos 10 juegos, cada equipo suma cuatro triunfos y dos empates.