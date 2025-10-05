Liga MX: Tigres vs Cruz Azul – EN VIVO – Jornada 12 - Apertura 2025

Los Tigres y el Cruz Azul se enfrentan esta noche en el estadio Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Felinos le hacen los honores a La Máquina en El Volcán, en uno de los partidos más atractivos de esta nueva fecha del futbol mexicano.

En un encuentro directo por los lugares en la zona de la Liguilla directa, los auriazules y los celestes se ven las caras se ven las caras con el principal objetivo de conseguir una victoria para sumar tres puntos y estar cada vez más cerca de amarra uno de los seis boletos.

La lucha entre ambos equipos es tal que, en estos momentos, el Cruz Azul se ubica en la cuarta posición general con 24 puntos, dos de diferencia de los Tigres (22).

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento tras haber perdido un solo partido luego de las primeras 11 jornadas.

La Máquina perdió (2-0) con el Tijuana en la última fecha, con lo que dejó escapar su impresionante invicto de 10 juegos al hilo sin caer.

Mientras que los Felinos únicamente han caído (1-3) con el América, en la Jornada 5 del Apertura 2025.

Los dos conjuntos cuentan con realidades bastante parecidas en el torneo, ya que tienen la misma cantidad de goles a favor (21), lo que los convierte en la tercera mejor ofensiva del semestre.

En el número de anotaciones recibidas, el equipo de Guido Pizarro marcha con una mejor defensiva, al únicamente tener nueve en contra, siendo la mejor del Apertura 2025.

Mientras que el de Nicolás Larcamón ha recibido 14, lo que lo convierte en la cuarta mejor del certamen.

Cabe recordar que, en su más reciente enfrentamiento, el Cruz Azul eliminó a los Tigres en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf con un marcador global de 2-1.

Aunque, La Máquina cuenta con dos derrotas sucesivas ante los Felinos en El Volcán, por lo que no será nada sencillo regresar a la CDMX con las tres unidades.

Sigue aquí el minuto a minuto del Tigres vs Cruz Azul

Universal Deportes 06:26 PM Liga MX: Tigres vs Cruz Azul – EN VIVO – Jornada 12 - Apertura 2025



