Resultado: Rayados empata con Xolos en el cierre de la jornada 12 del Apertura 2025

La jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX cerró con un empate emocionante entre los Xolos de Tijuana y los Rayados de Monterrey (2-2).

En una primera mitad pareja, Frank Boya (12') abrió el marcador después de conectar un exquisito cabezazo que se estrelló en el poste y ante la nula respuesta de Santiago Melé, el delantero aprovechó el rebote para empujar el balón al fondo de la red.

Sobre el final del primer tiempo, el seleccionado mexicano Germán Berterame (45+6') igualó el partido con un remate de primera intención dentro del área gracias a una asistencia de Óliver Torres.

Al inicio de la segunda parte, Berterame (57') adelantó a la Pandilla en el marcador, pero tan solo unos minutos más tarde, Adonis Preciado (60') igualó el marcador.

Así, los dirigidos por Domenec Torrent dejaron ir la posibilidad de compartir la cima del campeonato con el Toluca; por ahora, se ubicarán en el tercer lugar con 26 unidades por detrás del América. Por el contrario, a los Xolos les sirvió este empate para meterse en zona de clasificación directa con 20 puntos.