Pumas no pierde la esperanza de clasificar a Liguilla a pesar de la derrota con Chivas

Los Pumas no levantan cabeza y siguen dejando puntos valiosos en el camino, por lo que su clasificación a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX pende de un hilo.

El equipo de Efraín Juárez se llevó una derrota (1-2) más que dolorosa ante las Chivas de Gabriel Milito en el estadio Olímpico Universitario. Su casa ha dejado de ser una fortaleza.

El conjunto auriazul tuvo la oportunidad de quedarse con el empate y con una unidad que hubiera sido sumamente importante para sus aspiraciones de avanzar a la Fiesta Grande, pero Álvaro Angulo falló en el momento clave y desperdició un penalti en el minuto 97.

Lee también: Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 12 del Apertura 2025

Con la derrota, los Pumas ya suman cuatro partidos consecutivos sin poder ganar y se mantienen con las garras en la décima posición de la tabla general, con 13 puntos.

A pesar del mal momento que atraviesan, al interior del seno auriazul todavía confían en que podrán conseguir su boleto para la Liguilla. La esperanza sigue intacta.

“Vienen cinco partidos muy difíciles, pero el futbol nos ha demostrado que esto no se acaba hasta que se acaba y tenemos que seguir trabajando y mejorando. Ahora, más que nunca, debemos tener la capacidad de reaccionar y ganando los cinco partidos te puedes meter a la clasificación y pelear de tú a tú a cualquiera”, declaró Luis Pérez en conferencia de prensa.

“Esto no se acaba hasta que se acaba” 🔥



El auxiliar de Efraín Juárez, Luis Pérez, reconoce que jugarán cinco partidos muy difíciles, pero que trabajarán para revertir el momento que viven los Pumas y aspirar a clasificar a la Liguilla 🐾 pic.twitter.com/MnGV3L3tXM — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 6, 2025

El auxiliar de Efraín Juárez aseguró que “este equipo va a dar todo lo que tenga que dar para poder clasificarse”, a pesar de que “está triste y dolido” por el resultado adverso ante las Chivas, sobre todo porque considera que hicieron lo necesario para no perder.

“Me parece que el equipo hoy se esforzó mucho, se sacrificó, creamos opciones de gol, nos ponemos en el marcador adelante y no pudimos sostener minutos [la ventaja] esos siete minutos; no ha llegado el resultado que hubiéramos querido, pero fue un partido muy parejo”, detalló Lucho.

Lee también: Mundial Sub-20: ¿Cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

Respecto al cuerpo técnico, Luis Pérez aceptó que son conscientes de que el equipo necesita seguir evolucionado, pero que están satisfechos porque han logrado impregnar en los futbolistas ese ADN que caracteriza al Club Universidad Nacional.

“Nuestro trabajo era tratar de mejorar los números, pero, sobre todo, la identidad de Pumas, esa garra, ese tratar de proponer en el cambio contrario, en casa ser muy agresivos en defensa y en ataque y, en ese aspecto, hemos ganado. Sí somos autocríticos y nuestro trabajo es tratar de poner al equipo donde debe estar; tenemos que replantear y mejorar”, se sinceró.

El auxiliar de Efraín Juárez también mencionó que la falta de resultados se debe a que han cometido errores imperdonables a lo largo del Apertura 2025, por lo que necesitan ser más certeros en los momentos clave.

“Los jugadores han tenido la mala suerte de no poder acertar y los detalles son importantes porque con estos penales si los metemos estaríamos hablando de otro resultado. Son detalles los que nos marcan la diferencia… el no ser contundentes, el no haber defendido mejor en el área, son circunstancias que nos han pasado en el torneo”, señaló Luis Pérez.