Más Información

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 12 del Apertura 2025

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 12 del Apertura 2025

Resultado: Rayados empata con Xolos en el cierre de la jornada 12 del Apertura 2025

Resultado: Rayados empata con Xolos en el cierre de la jornada 12 del Apertura 2025

Pumas es víctima de las burlas de aficionados de Chivas con LOS MEJORES MEMES tras agónica derrota: "Vimos un lindo gatito"

Pumas es víctima de las burlas de aficionados de Chivas con LOS MEJORES MEMES tras agónica derrota: "Vimos un lindo gatito"

Resultado: Chivas remonta y consigue agónica victoria ante Pumas en Ciudad Universitaria

Resultado: Chivas remonta y consigue agónica victoria ante Pumas en Ciudad Universitaria

Liga MX: Tijuana vs Rayados de Monterrey – EN VIVO – Jornada 12 - Apertura 2025

Liga MX: Tijuana vs Rayados de Monterrey – EN VIVO – Jornada 12 - Apertura 2025

La jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la llegó a su fin y hubo varios movimientos en la tabla de posiciones, cada vez más cerca de llegar al fin de la temporada regular y se definan los boletos de clasificación directa y vía Play-In.

Toluca se mantiene líder con 28 puntos, seguido de América (27 puntos) y Rayados de Monterrey (26 puntos). Estos últimos, dejaron la oportunidad de acompañar a los Diablos en la cima tras empatar con Tijuana.

Lee también

En el cuarto escalón está el Cruz Azul con 25 puntos, seguido de Tigres con 23 y Tijuana, que termina la zona de clasificación directa con 20 unidades.

En zona de Play-In aparecen los Tuzos del Pachuca, Juárez y las Chivas en el noveno lugar con 17 puntos, cuatro por encima de los Pumas (13 unidades), después de un triunfo de infarto en el estadio Olímpico.

Lee también

Tabla de posiciones al terminar la jornada 12
Tabla de posiciones al terminar la jornada 12

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS