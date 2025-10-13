Aaron Ramsey y su familia atraviesan por un mal momento: extraviaron a su perrita Halo en San Miguel de Allende

El futbolista galés Aaron Ramsey atraviesa por un complicado momento junto a su familia y es que uno de sus integrantes se extravió. El mediocampista de los Pumas, así como su esposa, han pedido ayuda a través de sus redes sociales.

Halo, la perrita de la familia Ramsey, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato este fin de semana. La publicación, realizada durante la madrugada del lunes, hizo eco en redes sociales y algunos aficionados auriazules se dieron a la tarea de compartir la publicación para encontrar lo antes posible a la mascota del galés.

“Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de Hipsterrier que es un albergue para perros. Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUÉ REGRESE CON SU FAMILIA!!”, escribió el mediocampista en sus cuentas oficiales.

Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de Hipsterrier que es un albergue para perros. Se ofrece recompensa.

Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUÉ REGRESE CON SU FAMILIA!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/NoMl41f3ql — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 13, 2025

Collen, su esposa, también compartió un video de su perro para facilitar la labor de rescate del querido integrante de la familia Ramsey, quien sigue sin regresar a casa. La familia Ramsey ofrece una recompensa, no establecida, por el regreso de su perrita Halo.

Según una publicación en un grupo de Facebook llamado PET SOS San Miguel de Allende, la mascota de la familia Ramsey fue vista por última vez en el Rancho San Ignacio y lleva tres días perdida, aunque apenas se le notificó al mediocampista de Pumas. Cabe mencionar que la perrita solo responde a llamados en inglés, por lo que aclararon que la pronunciación del hombre Halo es “Jeilo”.