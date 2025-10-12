La Selección Mexicana disputará en Guadalajara uno de sus tres partidos de la Fase de Grupos en la próxima Copa del Mundo, pero, ¿dónde entrenará?

Este domingo y lunes, el Tricolor se prepara para enfrentar a la Selección de Ecuador en la Academia AGA, casa de los Rojinegros del Atlas; sin embargo, no será su sede para el próximo Mundial.

“La base de la Selección Mexicana ya está definida. Es el Centro de Alto Rendimiento que tienen y esa será su base de entrenamiento. Cuando la Selección Mexicana venga para acá, tendrá su sede de entrenamiento en el Estadio Jalisco", mencionó Aníbal Fájer.

Lee también Santiago Giménez luego de la goleada sufrida ante Colombia: Vamos por buen camino

"Al ser parte de Clubes Unidos de Jalisco, estamos muy orgullosos que el Estadio Jalisco no se quede viendo a la distancia el tercer Mundial que le ha tocado, sino que sea partícipe como una sede específica de entrenamiento”, agregó el directivo de los Zorros.

🚨 El Estadio Jalisco será base de entrenamiento de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 🇲🇽🏟️ pic.twitter.com/WjuNEod9W0 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 12, 2025

No obstante, la moderna y espectacular casa del Atlas también será partícipe en la justa del próximo 2026. La Academia AGA será sede de entrenamiento para alguna de las selecciones que queden en el grupo que jugara en sueño tapatío.

“Es un honor que estas instalaciones sean hoy candidatas a ser la base de entrenamiento de alguna selección y el recibir hoy a nuestra Selección Mexicana y el recibir esa certificación por parte de FIFA para ser esa sede, nos hace sentir seguros que hemos hecho un lugar para el más alto rendimiento del futbol”, aseveró Fájer.

Lee también Orbelín Pineda acepta su mal momento: He dejado de darle a la Selección Mexicana

¿Cómo funcionará la Academia AGA en el Mundial 2026?

La casa de los Zorros del Atlas será una sede importante para alguna selección durante la próxima Copa del Mundo 2026.

“No se pueden hospedar como tal, hay diferentes sedes de entrenamiento. La base de entrenamiento, el Team Base Camp, significa que la selección utiliza este lugar como su lugar de entrenamiento regular", explicó el dirigentes del Atlas.

Es decir, nosotros estamos emparejados con un hotel dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, ellos estarían hospedando allá, pero vendrían a entrenar diario”, concluyó.

Lee también La Selección Mexicana Sub-20 regresó a México tras la dolorosa eliminación ante Argentina en la Copa del Mundo