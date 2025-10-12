Orbelín Pineda acepta su mal momento: He dejado de darle a la Selección Mexicana

Orbelín Pineda es de los hombres de experiencia en esta Selección Mexicana de Javier Aguirre. El futbolista del AEK de Atenas sabe que lo sufrido ante Colombia es de los más parecido que habrá en una Copa del Mundo.

El exfutbolista de Chivas reconoce que no es sencillo superar la goleada ante los sudamericanos; sin embargo, no hay elección.

"Es difícil. Realmente no es nada fácil porque tratamos de planear el partido y dos pelota paradas y dos contragolpes nos costaron demasiado y bueno, a cambiar el papel porque son partidos que nos van a tocar en el Mundial. Son el tipo de selecciones que estarán en la Copa del Mundo", declaró Pineda.

Orbe también fue autocrítico y aceptó que su momento en el equipo nacional no es el mejor. Acepta una deuda con el Tricolor, pero confía en revertir la situación para apoyar a sus compañeros.

"En lo perosnal quiero hacer una autocrítica porque creo que no he estado en mi mejor forma, sé que he dejado de dar a la Selección y esto es con trabajo, dedicación de día a día y dar lo mejor en cada entrenamiento. Así vamos a rendir mejor. Cada aúno sabe lo que hace bien y lo que ha dejado de hacer, aseveró.

Gilberto Mora, ilusión en el Tricolor

Por otra parte, Gilberto Mora ya es uno más para el equipo de Javier Aguirre. Orbelín acepta alegría por contar con un jugador de esa calidad y asegura que en todo el equipo buscan apoyarlo cuando está en el combinado mayor.

"Es muy bonito porque al final de cuentas tenemos a un jugador de calidad y podemos explotar su nivel, es lo que queremos, tener jugadores de jerarquía y cada que Gil (Mora) esté acá lo vamos a apoyar para que nos vaya bien a todos", concluyó.