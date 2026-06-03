El verano siempre trae consigo ganas de cambio, y pocas transformaciones son tan efectivas como un nuevo color de cabello. Para la temporada 2026, las tendencias se alejan de los contrastes extremos y apuestan por tonos más naturales, luminosos y fáciles de mantener, una dirección que ya hemos visto en celebridades, pasarelas y redes sociales.

Los rubios cálidos, los castaños multidimensionales y los tonos inspirados en ingredientes como café, miel o chocolate lideran la conversación este año. La clave está en conseguir un acabado que aporte brillo y movimiento, sin perder naturalidad.

Cherry suave: el inesperado favorito

Entre las tendencias emergentes destaca una versión más sutil del popular cherry cola. Este tono mezcla bases castañas oscuras con reflejos rojizos que solo se hacen evidentes bajo la luz. Es una opción perfecta para quienes quieren experimentar con los tonos rojizos sin comprometerse con un color demasiado llamativo.

Foto: Instagram @valehb, @valebonis

Blonde latte: el rubio del momento

Si el esspreo brunette dominó temporadas anteriores, ahora el blonde latte toma el relevo. Este tono combina una base rubia beige con matices cremosos y dorados que recuerdan al color café con leche perfectamente preparado.

El resultado es un rubio sofisticado, suave y mucho más natural que los tonos platinados que dominaron años atrás. Además, favorece una amplia variedad de tonos de piel y requiere menos tratamiento que los rubios ultraclaros.

Foto: Instagram @frankleshair, @asalonofstudiocity

Rubio miel: luminosidad natural

El rubio miel continúa siendo uno de los colores en tendencia más solicitados en los salones gracias a su capacidad para iluminar el rostro sin resultar artificial.

Su mezcla de reflejos dorados y cálidos aporta profundidad al cabello y crea un efecto soleado que encaja perfectamente con los meses de verano. Es ideal para quienes buscan aclarar su melena sin realizar un cambio demasiado drástico.

Foto: Instagram @molapeluqueria

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Castaño luminoso: el regreso de los tonos naturales

Los castaños dejan atrás los acabados planos para adoptar una apariencia mucho más rica y multidimensional.

El llamado castaño luminoso incorpora reflejos suaves en tonos caramelo, avellana o miel que aportan movimiento y brillo sin alterar demasiado la base natural del cabello. Es una de las opciones más elegantes para quienes buscan actualizar su look sin comprometer la salud de su melena.

Foto: Instagram @hairstudiovina, @blowdrybta

Caoba: profundidad con personalidad

Para quienes prefieren los tonos más intensos, el caoba se posiciona como una de las alternativas más interesantes del verano.

Su combinación de matices rojizos y marrones crea un color vibrante que aporta dimensión y sofisticación. Aunque se trata de un tono clásico, este año regresa con acabados más suaves y brillantes, alejándose de los rojos demasiado artificiales.

Foto: Instagram @verdeoliva_saladebelleza, @yaimi_hairlover

Marrón chocolate: el nuevo básico

Hay colores que nunca pasan de moda y el marrón chocolate es uno de ellos. Su profundidad y brillo natural lo convierten en una apuesta segura para cualquier temporada, pero durante el verano 2026 adquiere protagonismo gracias a versiones más cálidas y satinadas. El resultado es una melena elegante, saludable y con un aspecto naturalmente lujoso.

Foto: Instagram @lunacoiffure, @kathepuentess

Al final, la tendencia más importante del verano 2026 no se trata de elegir un color específico, sino de la búsqueda de tonos que aporten brillo, dimensión y naturalidad. Más que transformaciones radicales, la temporada apuesta por colores que realzan la belleza natural del cabello y se adaptan fácilmente al estilo de vida natural.

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