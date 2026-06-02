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Si tienes en mente cambiar tu look o simplemente despuntar tu cabello, junio es la oportunidad para hacerlo y no sólo porque es un nuevo ciclo, sino porque la energía de la Luna puede ayudarte a lucir bella.
De acuerdo con antiguas civilizaciones, las fases de este satélite pueden favorecer el crecimiento y la apariencia del pelo. Por eso, muchas personas acostumbran a usarlas como guía en sus rituales de belleza.
Hoy en De Última, particularmente, te decimos cuáles son los mejores días del mes para hacerte un corte.
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¿Qué días de junio 2026 debes cortarte el cabello?
Como cada mes, Mia Astral, creadora de contenido en Instagram y astróloga, comparte los mejores días para visitar el salón de belleza y hacerte un corte de cabello. Así que presta atención:
Luna Menguante
El día 8 de junio será Luna Cuarto Menguante, el momento ideal si quieres hacerte un despunte y no arriesgarte tanto. A pesar de que la energía del satélite refuerza las raíces, el crecimiento del cabello es lento.
De igual manera, te recomendamos aprovechar para hacerte un tratamiento detox y liberarte de todas las impurezas desde la raíz hasta las puntas.
Luna Nueva
El 15 de junio es Luna Nueva y, de acuerdo con Mia Astral, no se recomienda cortar el pelo durante esta fase porque las hebras se encuentran débiles, y además existe mayor riesgo de caída.
Sin embargo, es un buen momento para aplicarte un tratamiento y darle la “vida” a tu melena.
Luna Creciente
La Luna Cuarto Creciente será el 21 de junio y si aquí te decides por un nuevo look, hazlo con reservas.
Aunque puede ser una etapa recomendable para cortarse el cabello y que crezca fuerte, no se recomienda un cambio radical porque el crecimiento es más rápido, lo que dificulta mantener su estilo.
Luna Llena
Finalmente, el 30 de junio habrá Luna Llena y es la mejor para refrescar tu look.
Dicha fase es la más significativa, pues Mia Astral explica que debido a la energía regenerativa del satélite, el pelo puede crecer abundante, fuerte y brillante.
¡Ya lo sabes! Aparta estos días y saca una cita en tu estética favorita para hacerte ese cambio de imagen que tanto deseas.
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