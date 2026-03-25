El cabello chino u ondulado tiene características únicas que lo hacen versátil, pero también exige cuidados y atención al momento de elegir un corte. Y es que no todos los estilos funcionan igual, por lo que es importante conocer sus necesidades para lograr un resultado favorecedor.

De acuerdo con Garnier, el pelo está compuesto principalmente por queratina, proteína que le da estructura y resistencia; su forma —lisa, ondulada o rizada— depende tanto de factores genéticos como del cuidado cotidiano, lo que influye directamente en cómo se ve.

Por eso, hoy te compartimos 5 estilos de cortes que elevan su apariencia natural.

El cabello ondulado necesita más hidratación que el cabello lacio. Foto: Freepik

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¿Cómo identificar tu tipo de cabello antes de cortarlo?

Los expertos de Garnier explican que existe una herramienta conocida como clasificación Andre Walker, que organiza el cabello según la forma de la hebra, desde el tipo 1 (liso) hasta el tipo 4 (afro o muy rizado) y subcategorías que indican el nivel de definición del rizo:

Tipo 1 (liso):



Tipo 2 ( ondulado ):

):

Tipo 3 (rizado):



Tipo 4 (afro o coily):



El cabello chino puede encogerse hasta un 75% al secarse, por lo que luce más corto de lo que realmente es. Foto: Unsplash

5 cortes para cabello ondulado o chino en tendencia

Los estilistas de L’Oréal recomiendan tomar en cuenta varios factores antes de elegir un corte de cabello; en primer lugar, se debe identificar el tipo de ondulado o chino y su textura, ya que no es lo mismo un ondulado suave que un chino cerrado.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la forma del rostro, pues el corte debe equilibrar y resaltar ciertas facciones.

También hay que tomar en cuenta el estilo de vida, puesto que algunos cortes requieren más tiempo de esterilizar o peinar e incluso necesitan más productos; mientras que otros resultan mayormente prácticos.

Asimismo, la salud del cabello debe considerarse, pues si está reseco o dañado lo ideal es tratarlo y cuidarlo antes de realizar el corte. Por último, es clave elegir a un estilista con experiencia en cabello ondulado, chino o rizado para que el corte sea el correcto.

Ahora sí, de acuerdo con la estética especializada Campos Curly Hair, los siguientes cortes benefician al cabello rizado u ondulado:

Pixie rizado

Este es uno de los estilos más cortos y se caracteriza por llevar los laterales sin tanto cabello; en realidad, el volumen se concentra en la parte superior de la cabeza.

Otra de sus ventajas es que permite que las ondas se activen con mayor facilidad, creando un look con movimiento y definición sin esfuerzo ni tantos productos.

Los rizos y ondas tienen “memoria”, por lo que vuelven a su forma natural incluso después de alisarlos. Foto: Revlon

Bixie rizado

Las capas cortadas estratégicamente distribuyen el volumen en zonas como la coronilla y el contorno del rostro, lo que da como resultado un pelo más ligero y con rizos dinámicos.

Se cree que el cabello rizado evolucionó como protección natural contra el sol, al crear una capa de aire que mantiene el cuero cabelludo más fresco. Foto: Tiktok Salón Cheska

Wixie rizado

Se trata de una versión más larga y suave del pixie, con capas que permiten un movimiento natural y un volumen equilibrado; aporta un estilo que refleja frescura.

El cabello ondulado suele ser más grueso y resistente al calor que los rizos más finos.Foto: Freepik

Long bob (lob) con capas suaves

Este corte es a la altura de la clavícula, lo que lo convierte en un estilo versátil, pues las capas sutiles ayudan a dar movimiento sin perder densidad.

La mayoría de los chinos está en crecimiento, mientras una pequeña parte permanece en reposo. Foto: Freepik

Shag o wolf cut con textura

Finalmente, dicho corte se caracteriza por capas desestructuradas, fleco ligero y una textura marcada; especialmente favorece a cabellos con ondas o chinos que buscan volumen y un estilo moderno.

Con el paso del tiempo y los cambios hormonales, los rizos pueden perder definición o volverse más lacios. Foto: Instagram Edgardo Salón

Con el corte adecuado, el cabello ondulado o chino no solo luce mejor, sino que también se vuelve más fácil de estilizar y de mantener.

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