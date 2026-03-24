Más Información

¿Cómo es el rifle AR-15?; menor utilizó arma para matar a dos maestras en Michoacán

¿Cómo es el rifle AR-15?; menor utilizó arma para matar a dos maestras en Michoacán

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a derrame de petróleo en Golfo de México; esto dijeron

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a derrame de petróleo en Golfo de México; esto dijeron

Critican a Lupita TikTok tras comentario a fan por foto; “rápido, porque llevamos prisita”

Critican a Lupita TikTok tras comentario a fan por foto; “rápido, porque llevamos prisita”

Mujer obstruye paso a carro por foto en Reforma y causa polémica; la apodan “Lady Luna”

Mujer obstruye paso a carro por foto en Reforma y causa polémica; la apodan “Lady Luna”

Pensión Bienestar 2026: ¿quiénes son los beneficiarios de este 24 de marzo?; consulta aquí

Pensión Bienestar 2026: ¿quiénes son los beneficiarios de este 24 de marzo?; consulta aquí

[Publicidad]

El es un producto que encontramos con facilidad en nuestras casas, pues se suele utilizar para limpiar, cocinar e incluso combatir malestares ligeros. Sin embargo, también ha ganado popularidad por su capacidad para integrarse a las rutinas de cuidado personal.

De acuerdo con el sitio de información médica Tua Saúde, dado que es una sustancia alcalina (compuesta por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno) resulta versátil para diferentes propósitos dentro del skincare, entre ellos, exfoliar la piel.

El bicarbonato de sodio es conocido por ser un exfoliante natural. Foto: Freepik
El bicarbonato de sodio es conocido por ser un exfoliante natural. Foto: Freepik

Leer también

¿Qué pasa si exfolias tu piel con bicarbonato de sodio?

Un artículo de Nivea explica que la exfoliación es un proceso que ayuda a eliminar las células muertas de la superficie de la piel, lo que permite que luzca suave y luminosa. De igual manera, este procedimiento favorece a la renovación y mejora la absorción de los productos que se apliquen sobre la dermis.

Particularmente, el bicarbonato de sodio es un exfoliante natura por su textura granulada; utilizarlo así puede remover las células muertas y, por lo mismo, reducir el oscurecimiento en zonas como las axilas, rodillas, codos y los nudillos de las manos.

En otras áreas como la cara puede servir para desobstruir los poros, en los que comúnmente se acumulan microorganismos responsables de los brotes de acné. Y esto es gracias a sus propiedades antibacterianas y antisépticas.

Sin embargo, el debe emplearse con moderación a manera de exfoliante. Y es que, según el sitio especializado Healthline, en exceso puede alterar el pH natural de la piel.

Naturalmente, este órgano tiene un pH ligeramente ácido —entre 4.5 y 5.5—, mientras que el NaHCO3 alcanza un pH cercano a 9, lo que puede provocar resequedad, irritación y debilitamiento de la barrera cutánea.

El bicarbonato de sodio en exceso puede provocar irritación en la piel. Foto: Pexels
El bicarbonato de sodio en exceso puede provocar irritación en la piel. Foto: Pexels

¿Cómo exfoliar la piel con bicarbonato de sodio?

Como lo mencionamos anteriormente, la textura del bicarbonato de sodio permite retirar las células muertas y limpiar los poros, convirtiéndolo en un exfoliante físico sencillo y fácil de utilizar en casa.

Para hacer este se recomienda mezclar 3 cucharadas grandes del polvo con 1/2 taza de agua y mezclar hasta formar una pasta; posteriormente, debe aplicarse sobre la piel con movimientos circulares suaves. Al finalizar, se enjuaga y se aplica un hidratante.

Y en las zonas donde hay acné, es preferible realizar la aplicación de la mezcla con movimientos muy gentiles y no excederse en tiempo.

Importante: Este producto no es apto para pieles sensibles o con afecciones como eccema o psoriasis.

Como podrás ver, el bicarbonato de sodio es un excelente exfoliante casero, accesible y fácil de hacer, pero su uso siempre debe ser con precaución.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses