Con gran emoción, Grupo L’Oréal celebró la graduación de más de mil mujeres pertenecientes a la generación 2025 de ‘Belleza por un Futuro’, un programa dedicado a forjar maquillistas y estilistas profesionales, con el deseo de que sean económicamente independientes, libres y fuertes para crear un nuevo futuro.

Este año, la graduación coincide con la conmemoración de 10 años de esta iniciativa, tiempo en el que más de cinco mil mujeres en situación de vulnerabilidad han sido beneficiadas con capacitación y acompañamiento.

Graduación de alumnas de L'Oreal y Casa Gaviota

Leer también Quiénes no deberían usar parches de acné

Este emotivo momento se llevó a cabo en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México y contó con la presencia de la actriz Luz María Zetina, quien fungió como presentadora de la ceremonia, alentando a las graduadas en este importante paso de sus vidas. El entusiasmo de las asistentes se hizo evidente entre gritos, aplausos y pancartas de agradecimiento dirigidas al Grupo L’Oréal y a Casa Gaviota, la gran aliada de esta iniciativa.

El impacto de ‘Belleza por un Futuro’ en las mujeres de México a través de ‘Belleza por un Futuro’, tanto la empresa líder mundial en cosmética y belleza como Casa Gaviota tienen como objetivo integrar a las mujeres de México al mundo laboral, fortaleciendo su autonomía y generando un impacto positivo en sus familias y comunidades.

Esto fue destacado por Deborah Armstrong, directora de Grupo L’Oréal, durante su discurso en la graduación: “A través de la capacitación en maquillaje y estilismo, no solo enseñamos una técnica, sino que entregamos las llaves de la independencia económica a miles de mujeres en todo el país”.

Emmanuel Reyes, Amalia Lopez y Favio Castellanos, en graduación de L'Oreal y Grupo Gaviota. Foto: Edgar Silva Fuentes /El Universal

Además, agregó: “Estos son oficios que van mucho más allá de la expresión artística. Son herramientas de autonomía que fortalecen la autoestima y abren las puertas de un mercado laboral que las espera”.

El ambiente se volvió cada vez más inspirador con mensajes como el que compartió Araceli Becerril, directora de Responsabilidad Corporativa, al subir al escenario, recordando que uno de los grandes propósitos de L’Oréal es impulsar la igualdad de género.

“Porque esto no es solamente un tema de justicia social, es el motor del desarrollo. Cuando una mujer alcanza su independencia financiera, ocurren cosas mágicas”, expresó. Esto también se refleja dentro de la propia compañía, ya que L’Oréal destaca por ser uno de los grupos con mayor paridad de género. En México, el 55% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres y hemos alcanzado la paridad salarial total.

Graduadas celebran fin de una etapa con L'Oreal. Foto: Edgar Silva Fuentes/ El Universal

Asimismo, Araceli recordó que la compañía colabora con 16 ONG's, las cuales forman parte de su estrategia de responsabilidad corporativa basada en cuatro pilares fundamentales: transición climática, protección de la naturaleza, economía circular, y apoyo a las comunidades.

Todo ello forma parte de la estrategia de innovación de la marca que tiene como misión “recrear el futuro de la belleza”, motivo por el cual invierte más de mil millones de euros en investigación y desarrollo en distintos centros alrededor del mundo. El evento también contó con la presencia de las grandes aliadas de Casa Gaviota, Lolita Blancas y Samantha Báez, quienes destacaron cómo las iniciativas que impulsan a las mujeres generan un impacto directo en la sociedad.

Samantha señaló: “La historia nos muestra que cuando apostamos por las mujeres, todas las sociedades avanzan”. Mientras que Lolita reconoció el esfuerzo de las graduadas: “Hoy salen al mundo con un talento, con una profesión, pero, sobre todo con unas alas enormes, donde a una gaviota nadie le dice qué tan lejos puede volar”.

Como parte de la celebración, las graduadas también recibieron una gran sorpresa. Diez de ellas fueron seleccionadas para convivir y aprender de cerca con el reconocido maquillista mexicano Luis Torres, quien compartirá con las ganadoras algunos de sus secretos de belleza. Un momento que llenó de emoción todo el recinto.

Con la presencia de la actriz Luz María Zetina, se dio lugar la graduación de L'Oreal. Edgar Silva Fuentes/ El Universal

La ceremonia culminó con el corte de un pastel conmemorativo, tras lo cual todas las graduadas celebraron lanzando orgullosamente sus birretes al aire, simbolizando el inicio de una nueva etapa.

Con iniciativas como esta, L’Oréal busca seguir impulsando un mensaje claro a todas las generaciones: “que las mujeres se conviertan en dueñas de su propio poder y se atrevan a brillar, porque al hacerlo también transforman a la sociedad”, recordó Araceli.

Leer también 5 ideas de cortes de cabello anti edad