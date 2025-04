Un nuevo documental narra la vida y el legado de una mujer admirable en las áreas de la publicidad y la belleza. ¿Su nombre? Ilon Specht, la mente creativa detrás del eslogan de L’Oréal Paris: “Porque yo lo valgo”, que se convirtió en un manifiesto feminista.

El lunes 28 de abril, la marca de belleza presentó el cortometraje “The Final Copy of Ilon Specht”, en el Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México. Es un filme que cuenta con el inspirador e íntimo testimonio de su protagonista en la etapa final de su vida.

En 18 minutos, este documental nos acerca a la visión de Ilon Specth y al impacto que ha tenido la frase que ideó en los años setenta, mientras trabajaba como redactora creativa en la agencia McCann, en un contexto en el que la publicidad era definida por hombres y los roles femeninos en las agencias eran limitados.

Las panelitas reflexionaron sobre la influencia de Ilon Specht y el impacto que el eslogan de L'Oréal Paris ha tenido en el mundo. Foto: Angélica Chema Sierra EL UNIVERSAL

Posteriormente, reunieron a un panel de mujeres que reflexionaron sobre el genio creativo de Ilon y el poder del mensaje “Porque yo lo valgo”, que ha empoderado a diferentes generaciones a través de la marca de belleza.

El panel, moderado por la periodista Danielle Dithurbide, estuvo conformado por Deborah Armstrong, presidenta & CEO de L’Oréal Paris; Renata Notni, actriz y embajadora de L’Oréal Paris; y Joanna Lopez, Creative VP de McCann.

18 minutos con Ilon Specht

A los 23 años de edad, una joven Ilon desafió las normas de la publicidad y la sociedad. Creó el eslogan “Porque yo lo valgo”, una frase dicha desde la perspectiva de una mujer, en una época en la que esto era poco común.

El tagline fue ideado para la línea de tintes para el cabello Préférence de L’Oréal Paris, para transmitir que las mujeres merecían tener productos de belleza de alta gama. El significado de estas cuatro palabras trascendió y se convirtió en un mensaje de refuerzo de autoestima y empoderamiento femenino, que ha sido traducido a 40 idiomas.

“La genialidad de Ilon Specht no solo dio forma a los cimientos de la misión de L'Oréal Paris, sino que también inició un movimiento global que inspira a las mujeres a establecer sus propios estándares de belleza”, destaca la marca.

El cortometraje “The Final Copy of Ilon Specht” fue dirigido por el ganador del Óscar Ben Proudfoot, producido por Breakwater Studios y Traverse 32.

“Lo que me pareció maravilloso fue que el icónico eslogan de Ilon ‘Porque tú lo vales’ no era simplemente un mantra publicitario ingenioso o una frase frívola. Era un profundo reflejo de quién era Ilon. Me encanta que estas palabras, escritas por una joven de 23 años hace más de cincuenta años, están ahora bordadas en el tejido de nuestra cultura. Nuestra película muestra que cuentan una historia más profunda que creo que sorprenderá, conmoverá y, en última instancia, desafiará al público como lo hizo conmigo”, expresó el director.

Dónde ver el documental

El cortometraje está disponible en Ted x Talks, YouTube y en Amazon Prime.

La voz de Renata Notni, embajadora de L’Oréal Paris

En el evento, tuvimos la oportunidad de hablar con la actriz mexicana Renata Notni, quien es embajadora de L’Oréal Paris.

¿Qué cualidades te gustaría destacar de Ilon Specht como mujer profesional en la etapa que le tocó vivir?

Yo me quedo con su valentía, imagínate, en esos momentos de la vida, tener el valor de revolucionar como ella lo hizo, sin miedo a lo que digan de ti… Yo me quedo con eso: hay que ser valiente, hay que confiar en nuestra voz, porque ella claramente confió en su voz y no dudó, incluso yendo contracorriente... Ella confió en su voz, la levantó y revolucionó.

¿Por qué crees que las mujeres debemos ver el documental sobre su vida?

Porque te puedes dar cuenta de cómo un pequeño paso puede hacer toda la diferencia. Yo no sé si ella estaba consciente de lo que iba a lograr y a revolucionar en el mundo: el hecho de que su mensaje ha viajado generaciones y generaciones, y va a seguir viajando. Su mensaje es tan inspirador y empoderador para tantas mujeres en el mundo, que me parece increíble lo que ella logró.

Renata Notni es embajadora de L'Oréal desde 2020. Foto: Angélica Chema Sierra EL UNIVERSAL

¿Qué significado ha adquirido para ti el eslogan “Por qué yo lo valgo” después de haberte unido a L’Oréal Paris como embajadora?

Para mí, “Yo lo valgo” es la decisión consciente todos los días de aceptarte con todo y tus imperfecciones; de amarte con todo y tus imperfecciones, y de darte cuenta de que eso es lo que te vuelve única e irrepetible y que ese es tu poder. Creo que cuando abrazamos nuestra vulnerabilidad y nos volvemos completamente auténticas es cuando realmente encontramos nuestra voz. Y tu voz es lo que te da tu poder.

La visión de Joanna López, Creative VP de McCann

“Una marca de belleza debe tener propósito”, dijo Joanna López, de McCann en las interacciones del panel. Con ella pudimos conversar sobre Ilon y el documental.

¿Qué cualidades resaltarías de Ilon Specht como mujer creativa en el contexto de los setenta?

Ilon fue de las primeras creativas que se atrevió a pensar diferente, esa es la primera; la segunda, es que tuvo una visión a futuro, quizá la frase “Porque tú lo vales” lo dijo para cerrar un comercial, pero yo creo que ella sabía y tenía la visión de que este eslogan se iba a convertir en un manifiesto feminista.

La tercera es la autenticidad, porque era una mujer que no le importaba lo que nadie pensara de ella. Imagínate, en los años setenta, atreverse a desafiar a los hombres que eran quienes tenían el control publicitario en ese entonces. Ella fue auténtica.

¿Qué significa para McCann ser la agencia de Ilon Specht, creadora de un eslogan que revolucionó la belleza y la publicidad?

Es un orgullo. Hoy en día hay muy pocas marcas que se quedan con una agencia de publicidad por más de diez años. El que L’Oréal Paris siga con McCann después de 50 años dice mucho, a nosotros nos llena de orgullo, no solo porque es una marca con la cual hemos tenido relación por más 50 años, sino porque es la marca que más ha influenciado un cambio en la belleza mundial.

Joanna López es Creativa VP de McCann, agencia publicitaria en la que Ilon Specht trabajó el icónico eslógan de L'Oréal Paris. Foto: Angélica Chema Sierra EL UNIVERSAL

¿Qué valores significativos de la agencia y la marca L’Oréal Paris se reflejan en el documental?

En McCann, nuestro mantra es “Decir la verdad bien dicha” y me parece que Ilon se atrevió a decir esa verdad desde su puesto de redactora en McCann, entonces L’Oréal Paris también se atrevió. Compartimos eso, que las dos, como agencia y como marca, decimos la verdad de las mujeres; el decir “Porque yo lo valgo” es una verdad que es para todas las mujeres, es universal.

