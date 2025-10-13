Ivar Sisniega, presidente de la FMF, respalda el proyecto de Javier Aguirre y revela parte del plan previo al Mundial 2026

Si las dudas ya existían antes de la abultada derrota sufrida ante la Selección de Colombia, éstas han incrementado luego del encuentro del pasado sábado.

La ilusión y expectativa en torno a la Selección Mexicana no parecen ser las mejores; sin embargo, desde la cúpula tricolor han respaldado a Javier Aguirre. Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), así lo manifestó.

"Mi expectativa es buena. Sentimos que nos va a ayudar mucho el jugar en casa, el factor de la altura y por eso la importancia de esa concentración de seis semanas previa. Tenemos confianza en el proceso de Javier Aguirre y confiamos en el proyecto que nos está planteando para elegir a los jugadores que estarán en la lista final", agregó el directivo.

Asimismo, Sisniega reveló que el Vasco continúa con la petición de partidos antes rivales complicados que no sumen a la comodidad del futbolista y sí a la máxima exigencia rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

"En enero estamos finalizando los arreglos. Javier (Aguirre) pidió tener partidos en Centroamérica, pidió ir a condiciones difíciles, porque no sólo es jugar en México y Estados Unidos. Informaremos cuando tengamos esos partidos que haremos con jugadores de la Liga MX para tener mayor concentración, explicó el mandamás.

Para el mes de marzo, cuando podría ser la reinauguración del Estadio Azteca, México podría medirse a rivales europeos; es el plan de la Federación Mexicana de Futbol encabezada por Mikel Arriola e Ivar Sisniega.

"En marzo estamos contemplando ambos equipos, probablemente europeos, pero seguimos en negociaciones finales. Queremos enfrentar a rivales europeos", informó.

¿Qué harán para los días previo al Mundial?

Ivar Sisniega enfatizó que Javier Aguirre busca el fogueo de sus jugadores para llegar con mejor nivel al próximo Mundial 2026. Previo a la justa veraniega, México sostendrá tres partidos ante selecciones de alto nivel, asegura el presidente de la Femexfut.

"Y previo a la Copa del Mundo también tendremos también tres partidos, probablemente dos en México y uno en Estados Unidos, con rivales de altísimo nivel", agregó.

"Es el plan de Javier Aguirre que no quiere rivales fáciles, quiere preparar a los jugadores para lo que vamos a enfrentar en la Copa del Mundo y estamos muy enfocados en tener rivales de alto nivel que ayuden a los jugadores a mejorar", concluyó.