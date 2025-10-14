La Selección de Ecuador es la verdadera prueba para los delanteros de México por este motivo

Guadalajara.— La de esta noche es otra complicada prueba para la Selección Mexicana de Javier Aguirre, que llega con demasiadas dudas y la obligación de limpiar su imagen, luego de la goleada (4-0) que sufrió ante Colombia.

Contra Ecuador, segundo lugar en la clasificación de Conmebol, el Tricolor deberá mostrar otra cara y no sembrar más dudas.

Para Alex Aguinaga, histórico del futbol ecuatoriano, esta será una complicada prueba para México, muy puntualmente, para sus delanteros.

“Ecuador es una selección muy fuerte defensivamente; ofensivamente, no ha pesado, no ha tenido el desarrollo que todos quisiéramos. Le falta mucho todavía para tener un nivel ofensivo importante, pero defensivamente es muy fuerte. Es la mejor selección de Sudamérica, la que menos goles recibió en la eliminatoria [cinco]”, declaró Aguinaga, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La leyenda del Necaxa es crítico con su selección; sin embargo, sí destaca la fortaleza defensiva y calificó a la Tri como un equipo de respeto.

“En los últimos seis partidos, ha recibido un solo gol, el que le hizo Estados Unidos. Es una selección que merece mucho respeto en la zona defensiva”, enfatizó.