Liga MX Femenil: Fechas y horarios de los cuartos de final del Clausura 2026

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Con la fase regular recién concluida, la Liga MX Femenil hizo oficial el acomodo de los partidos de los cuartos de final del Clausura 2026, donde ocho equipos continúan en la búsqueda del cetro.
América se colocó como líderes del torneo con un total de 42 unidades y, claramente se posicionan como favoritas al título. En esta primera fase de eliminación, las Águilas se miden al FC Juárez que terminó octavo con 29 unidades.
Rayadas de Monterrey cerraron como la segunda mejor escuadra de la competencia y jugarán frente al Cruz Azul. Las regiomontanas terminaron con 40 unidades y las capitalinas con 31.
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El tercer puesto se lo quedaron las Amazonas con 37 puntos, y de esta forma se toparán con Toluca, representando una de las llaves más llamativas de esta fecha.
Pachuca fue quinto y en sexto terminaron las Chivas, por lo que ambas escuadras se verán las caras en los cuartos de final. Esta otra serie también se coloca como una de alto impacto.
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Horarios y fechas de los cuartos de final del Clausura 2026
Cuartos de final - IDA
Miércoles 29 de abril
FC Juárez vs América
- Horario: 21:00 horas
- Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez
Cruz Azul vs Rayadas
- Horario: 19:00 horas
- Lugar: Estadio Centenario
Jueves 30 de abril
Chivas vs Pachuca
- Horario: 19:07 horas
- Lugar: Estadio Jalisco
Toluca vs Tigres
- Horario: 21:00 horas
- Lugar: Estadio Nemesio Diez
Cuartos de final - VUELTA
Sábado 2 de mayo
América vs FC Juárez
- Horario: 15:55 horas
- Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes
Rayadas vs Cruz Azul
- Horario: 18:15 horas
- Lugar: Estadio BBVA
Domingo 3 de mayo
Tigres vs Toluca
- Horario: 19:00 horas
- Lugar: Estadio Universitario
Pachuca vs Chivas
- Horario: 21:10 horas
- Lugar: Estadio Hidalgo
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