Emilio Escalante Jr. sobre el Atlante en Liga MX: "No vamos a llegar a cumplir, sino a competir"

"Lo que prometemos, lo cumplimos". Con esa contundente frase, el vicepresidente del Atlante, Emilio Escalante Jr. comienza a hablarle a la afición azulgrana que ve matizado su deseo de tener al club de vuelta en Primera División.

El joven directivo sabe de la importancia de contar con el respaldo de sus seguidores en esta aventura y espera ellos demuestren su pasión y amor por el club, ya que considera han cumplido, hasta ahora, las peticiones que ha hecho el atlantismo desde hace años: regresar a la Liga MX y jugar en la capital del país.

"Para mí es muy importante invitarlos a que nos apoyen, ahora más que nunca necesitamos de la afición. Nos pidieron de vuelta en Primera y ya estamos. Nos pidieron en la Ciudad de México y ya estamos aquí. Todo lo que siempre nos han pedido y lo que hemos soñado todos los atlantistas está sucediendo ahora", puntualizó para EL UNIVERSAL Deportes.

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¡La innovación será clave!



Emilio Escalante Jr., recalca que el uso de redes sociales será importante para ganar más afición para el Atlante. pic.twitter.com/3GqF8IBmJR — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 27, 2026

Atlante enfrentará en la cancha y en la tribuna al América, Cruz Azul y Pumas, tres de los cuatro grandes del futbol nacional que también radican en la Ciudad de México. Lo que comparte esta tercia es la amplia convocatoria en las gradas, un factor donde Emilio Escalante pondrá su pasión para crecerla a lo que alguna vez fue.

"Ahora necesitamos que se suban al barco con nosotros, vamos a esforzarnos mucho en ir creciendo esta afición y que cada vez la afición azulgrana sea mejor", señaló.

Pese a su juventud, el directivo se ata a la realidad del club en su vuelta a Liga MX, sabe que hablar de campeonatos puede ser apresurado, por lo que además de pedir el apoyo de los suyos, también espera recibir tolerancia a lo largo de los primeros años del proyecto.

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"Para nosotros también es importante pedirles su confianza y su paciencia. No se trata ahora de hablar de campeonatos, pero sí es importante que sepan que cada torneo iremos mejorando hasta cumplirlo", destacó el vicepresidente azulgrana.

La llegada es un hecho, el futuro está por escribirse, pero la competencia ahí estará. "No vamos a llegar a cumplir, sino a competir", finalizó Emilio Escalante Jr..