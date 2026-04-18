Atlante pinta de azulgrana a la CDMX y Félix Fernández celebra su regreso a la Primera División

Este sábado, el Ángel de la Independencia se pintó de tonalidades azulgranas y postales generacionales, donde la afición del Atlante marchó no solo para celebrar su histórico 110.º aniversario, sino también su regreso a la Ciudad de México y a la Primera División del balompié mexicano: “De donde nunca debió haberse ido”, coincidieron los fanáticos del conocido “equipo del pueblo” que descendió en el 2014.

En la capital del país, la mega caravana partió desde la Avenida Paseo de la Reforma hasta la placa conmemorativa de los Potros de Hierro, ubicada en el cruce de las calles Valladolid y Durango en la colonia Roma Norte.

En la marcha azulgrana, el exfutbolista Félix Fernández se tomó unos momentos para firmar autógrafos. Asimismo, reconoció que el reto del Atlante será tomar la posición de protagonista al competir con el resto de los equipos de la Liga MX.

“No solamente regresa a la Ciudad de México, regresa a la Primera División, de donde nunca debió haber salido. […] Fue una ausencia muy larga, y ahora parece ser que todo se ha acomodado para que seamos parte de los dieciocho equipos que tiene la Liga MX”, aseveró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Atlante, el gran nómada del futbol mexicano

Históricamente, el Atlante es el gran nómada del futbol mexicano. Los Potros de Hierro son el equipo que más ha cambiado de casa, ya que, a lo largo de los años, han pasado por siete estadios que van desde la Ciudad de México hasta Cancún. En su regreso a la Primera División, jugarán en el estadio Banorte, antes llamado Azteca, junto con América y Cruz Azul.

“La afición se ha perdido por todos estos cambios. Por ejemplo, en esta marcha de aniversario había gente de Cancún, Mexicali, Guanajuato y de distintos estados. […] Generó cierta afición que quiere estar cerca del equipo. Ahora les tocó viajar. Esta cabalgata errante del Potro por fin tiene una seguridad: Primera División y la Ciudad de México”, enfatizó el exguardameta.

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Mientras a lo lejos se escuchó el cántico de “Vengo del barrio más humilde, al Potro lo sigo a donde va”, Fernández Christileb invitó a que los aficionados asistan al Coloso de Santa Úrsula para acompañar a los Potros de Hierro en el Apertura 2026, los viernes por la noche.

“Ha sido un esfuerzo enorme el que ha hecho esta directiva. […] Invito a la gente que se quiera sumar porque vamos a necesitarlo, ya que el estadio Azteca es muy grande. Se va a jugar los viernes por la noche y habrá muchas promociones para que sean parte del atlantismo”, concluyó.