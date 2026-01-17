Atlante apunta un regreso a Primera División “echando mano del pueblo”

En su regreso a la Primera División, Atlante no sólo trabajará para construir una competitividad frente a los campeones del futbol nacional.

Los Potros de Hierro también desean reafirmar su identidad como el equipo del pueblo y su mirada está en los jóvenes mexicanos.

De acuerdo con Mario García Covalles, coordinador deportivo del club, “somos de magnificar las condiciones del pueblo, y esa es parte de la identidad del equipo. Buscamos jugadores valientes y con un fondo físico importante.

“Hay una invasión de métodos extranjeros que en realidad no han dado el resultado esperado durante muchos años. Tenemos que mirar a métodos hechos en México, por mexicanos y para mexicanos, que puedan subir el nivel de nuestros futbolistas. [...] La única manera de revertir esa tendencia es trabajar con nuestros chavos con un método diferente”, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Para García Covalles, esto no necesariamente significa formar futbolistas desde temprana edad.

Aunque sería el escenario ideal, recordó que Atlante se ha caracterizado por darle un refugio a los jugadores que vienen de abajo o incluso, que encontraron una segunda oportunidad con la playera azulgrana.

“Muchas veces, Atlante ha sido la segunda oportunidad de futbolistas de otros equipos, y hemos visto lo que los demás no han visto en ellos. Tenemos que seguir volteando a la preparación de nuestras niñas, niños y jóvenes. El equipo siempre se ha cimentado en este tipo de jugadores formados y recuperados de otros lados”, enfatizó el coordinador deportivo de los Potros.